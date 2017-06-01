Darbe Komisyonundan yargıya övgü

TBMM Darbe Araştırma Komisyonu tarafından hazırlanan raporda, darbe girişimin bastırılmasında oynadığı rol açısından yargıdan övgü dolu ifadeler ile bahsedildi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın darbe gecesi Mecliste bombaların altında yaptığı tarihi konuşma da komisyon raporuna yansıdı.

TBMM Darbe Araştırma Komisyonu tarafından hazırlanan raporda, darbe girişimin bastırılmasında oynadığı rol açısından yargıdan övgü dolu ifadeler ile bahsedildi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın darbe gecesi Mecliste bombaların altında yaptığı tarihi konuşma da komisyon raporuna yansıdı.

FETÖ'nün 15 Temmuz'da gerçekleştirdiği darbe girişimi ile bu terör örgütünün faaliyetlerinin araştırıldığı Meclis Araştırması Komisyonu tarafından hazırlanan raporda yargı ile ilgili önemli ifadelere yer verildi. 650 sayfalık raporun "Darbe Girişiminin Bastırılmasında Rol Alan Kişi ve Kurumlar" başlığı altında yer verilen ifadelerde, "15 Temmuz 2016 tarihinde darbe teşebbüsünün henüz başarılı olup olamayacağının belli olmadığı ilk saatlerden itibaren hakimler ve cumhuriyet savcıları tereddütsüz ve cesur bir şekilde anayasadan, hukuk devletinden, seçilmiş iktidardan yana tavır koymuş; darbe teşebbüsüne kalkışanlar hakkında soruşturmalar başlatarak, gözaltı ve tutuklama kararları vermeye başlamışlardır" denildi.



DARBENİN PÜSKÜRTÜLMESİNİN ARDINDAN YARGININ ROLÜ

Darbe gecesi yargının topyekun bir direniş içerisinde çalıştığına vurgu yapılan raporda şu ifadeler yer aldı:

"Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay Başkan ve Üyeleri; Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanvekili, daire başkan ve üyeleri; cumhuriyet başsavcıları, cumhuriyet savcıları ve hakimlerimiz darbe teşebbüsüne karşı sarsılmaz bir irade ve cesaretle karşı durmuştur. En üst kademeden en alta kadar yargı teşkilatının bu tutumuyla önceki darbe tecrübelerinden kalan utanç sayfaları yerine Türk yargı tarihine altın harflerle onur ve şeref sayfaları ilave edilmiştir. Komisyonumuzun İstanbul ziyaretleri ayağında 12 Aralık 2106 tarihinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine yaptığı ziyarette İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, '15 Temmuz 2016 günü olayın ilk saatlerinden itibaren köprülerin tanklar tarafından, darbeci askerler tarafından işgal edilmeye başladığı saatten itibaren, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hâkim ve cumhuriyet savcıları olaya muttali olmuş, olayın vukufiyetine varmış, vahametini anlamış ve gerekli tavrını koymuştur' şeklinde Komisyonumuza bilgi vermiştir. İstanbul özelinde, olaya vaziyet edildikten sonra terör büro savcılarınca derhal soruşturmalar başlatılmıştır. İstanbul üç bölgeye ayrılmış ve her bir bölge için bir başsavcı vekili koordinasyonunda yeterli sayıda cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Bu durum sadece İstanbul'a özel olmayıp ülke genelindeki cumhuriyet başsavcıları koordinesinde derhal darbeye karışan asker ve sivil kişiler ile FETÖ mensupları hakkında kolluk görevlilerine şifahen yakalama ve gözaltı talimatları daha darbe girişiminin ilk saatlerinden itibaren verilmeye başlamıştır. Darbe girişimin bastırılmasında aldığı acil tedbirlerle hayati bir rol oynamış olan yargı teşkilatımızın işlevi ilerleyen süreçte daha da önem kazanmıştır. Darbe girişimine doğrudan katılanlar ile FETÖ'ye destek vererek güçlenmesinde rolü olanlar hakkında ülkemiz genelinde 10 Ocak 2017 itibariyle 15 Temmuz darbe girişiminden sonra 106 bin 450 kişi hakkında yasal işlem başlatılmıştır. 168 general, 6 bin 170 albay ve alt rütbeler (askeri öğrenci ve er dahil), 7 bin 664 emniyet mensubu, 17 vali, 73 vali yardımcısı, 101 kaymakam ve 25 bin 646 diğer şüpheli (memur, sivil vs.) olmak üzere 42 bin 274 şüpheli tutuklanmıştır."



BOZDAĞ'IN TARİHE GEÇEN KONUŞMASI

Raporda ayrıca "Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Siyasi Partilerin Tutumu ve Tepkisi" başlığı altında 15 Temmuz hain kalkışma gecesi Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın bombaların altında TBMM'de gerçekleştirdiği tarihi konuşma da yer aldı. Raporda şunlar kaydedildi:

"Darbecilerin kumandasındaki F-16 uçaklarının Meclisi bombalamaya başlaması geri adım atılmasına değil, kararlılığın daha güçlü bir şekilde ifade edilmesine vesile olmuştur. İkinci bomba atıldığı sırada konuşma yapmakta olan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, milletin ve parlamentonun darbeciler karşısında duruşunu, 'Bomba da atsanız buradayız. Ne yaparsanız yapın buradayız. Sizi yargının önüne çıkaracağız, millete hesap vermenizi sağlayacağız' şeklindeki konuşmasıyla göstermiştir."

