Darbe Komisyonu Başkanı Petek'ten flaş açıklama

Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Başkanı Reşat Petek, komisyonun raporu geciktirdiği yönündeki eleştirilere cevap vererek, kurumlarla yapılan yazışmaların sayısının çokluğu ve olayın sıcaklığı içinde güncel bilgilerin ortaya çıkması dolayısıyla bu gecikmenin yaşandığını açıkladı.

Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Başkanı Reşat Petek, komisyonun raporu geciktirdiği yönündeki eleştirilere cevap vererek, kurumlarla yapılan yazışmaların sayısının çokluğu ve olayın sıcaklığı içinde güncel bilgilerin ortaya çıkması dolayısıyla bu gecikmenin yaşandığını açıkladı.

