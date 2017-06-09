Darbe Komisyonu Başkanı Petek: FETÖ'nün ipliğini pazara çıkardık

15 Temmuz Meclis Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Burdur Milletvekili Reşat Petek, Komisyonun asıl raporunu 12 Haziran'dan sonra TBMM'ye sunacaklarını belirterek, 'FETÖ'nün ipliğini pazara çıkardık' dedi.

15 Temmuz Meclis Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Burdur Milletvekili Reşat Petek, Komisyonun asıl raporunu 12 Haziran'dan sonra TBMM'ye sunacaklarını belirterek, "FETÖ'nün ipliğini pazara çıkardık" dedi.

15 Temmuz Meclis Araştırma Komisyonu Başkanı, AK Parti Burdur Milletvekili Reşat Petek, ulusal bir gazetede kendisi hakkında 'skandal' olarak verilen haberin asılsız olduğunu söyledi. Burdur'un Bucak ilçesinde yapımı devam eden Büyük Üstgeçitler Projesi çalışmalarını yerinde inceleyen Petek, Darbe Araştırma Komisyonu Başkanvekili Selçuk Özdağ hakkındaki haber hakkında açıklamalarda bulundu.



"ASLI OLMAYAN BİR HABER YAYINLANDI"

Petek, "Dün ulusal bir gazetede manşet olarak şöyle bir haber yer aldı, skandala bak manşetiyle TBMM Darbe Araştırma Komisyonu olarak bir noktada tarafımı suçlayan açıklama yer aldı. Burada sanki başkanvekili Manisa Milletvekilimiz Selçuk Özdağ beyefendi ile başkan olarak benim aramda bir itilaf ve istenilen hususların rapora yazılmadığı şeklinde değerlendirmeler yer aldı. Bunlar arasında da merhum Muhsin Yazıcıoğlu biliyorsunuz şüpheli bir ölümle aramızdan ayrıldı, soruşturmalar devam ediyor Devlet Denetleme Kurulunun denetlemesi oldu, adli ve idari soruşturmaların sürdüğü, devam ettiği bir şüpheli ölümden bahsediyoruz, güya dünkü gazete haberinde de Muhsin Yazıcıoğlu olayı başkanvekilim sayın Selçuk Özdağ istemiş de biz taslak rapora koymamışız gibi aslı olmayan bir haber yayınlandı" dedi.



"BU BİR TASLAK RAPORDUR"

Komisyon başkanı olarak yaptığı açıklamayı tekrar hatırlatan Milletvekili Reşat Petek, "Bu bir taslak rapordur. Taslak raporu komisyon üyelerimize dağıtıyoruz. Komisyon üyelerimiz görüşlerini, eleştirilerini, yeni düşüncelerini, katkılarını başkanlığıma iletecek, 12 Haziran'dan sonra, o değerlendirmeleri yaparak son şeklini vereceğiz dedik. Şimdi gazetedeki bu haber sonra Sayın Özdağ'ı aradım. Orada geçtiği gibi bizzat ben başkana böyle bir teklifte bulundum, almadı şeklinde bir beyanda bulundunuz mu diye sordum, bir defa ben bu şekilde bir rapor vermedim, sadece komisyon uzmanlarımızdan bu konuda yazdıkları komisyonda ben bunu ifade ettim. Bakın arada ne kadar fark var, özellikle FETÖ ile alakalı olan ne varsa, komisyonda konuşulan ne varsa bunlarla ilgili konuları raporumuzda yer veriyoruz. Merhum Muhsin Yazıcıoğlu ile ilgili daha ortada 15 Temmuz darbe girişimi yokken bu olayın şahibeli, bu olayın bir örgüt işi ve planlı bir cinayet olabileceği noktasında milletvekili olmadan önce yaptığım açıklamalar var, ayrıca biz bu konuyu komisyonumuzda gündeme getirdik. Bu konuda bir kitap yazmış olan gazeteciyi, komisyonumuza davet ettik ve dinledik. Bu konudaki fikirleri bütün tutanaklara geçti ve Muhsin Yazıcıoğlu'nun şüpheli ölümü ile ilgili tabi bir yargı makamı gibi değil komisyon olarak, neleri yapmamız, nelerin yer alması gerekiyorsa bunları da biz hem tutanaklara geçirdik hem de komisyonumuzda yer alıyor" diye konuştu.



"FETÖ'NÜN İPLİĞİNİ PAZARA ÇIKARDIK"

TBMM adına tarihi bir görevi ifade ettiklerini söyleyen Petek, "Darbe Girişimi Araştırma Komisyonu, 15 Temmuz darbe girişiminin arasında olan, planlayan, icra eden bugün de Türk adaletine hesap veren o hainlerin ipliğini pazara çıkardık, FETÖ'nün ipliğini pazara çıkardık, tarihi süreç içinde nasıl çalıştıklarını, nasıl devlete sızdıklarını, nasıl gizli gizli faaliyet yaptıklarını, insanların paralarını, evlatlarını, mukaddes duygularını nasıl istismar ettiklerini, hangi siyasi partilerle devlete sızmak için nasıl ilişki içinde olduklarını rapor taslağımızda birer birer ifade ettik. Raporu okumadan ahkam kesenler var bir, bunlardan sıkıntımız var ama okuduktan sonra ne kadar gerçekleri ifade etmişsiniz diye halka teslim ediyorlar, bir de 10 kere değil, yüz defa daha raporu okusalar, kafalarındaki önyargıyla, FETÖ'nün diliyle, FETÖ'nün psikolojik harekat yöntemiyle kamuoyunu yanıltmak, kamuoyunda farklı bir algı oluşturmak isteyenler var. Onun için biz her ortamda raporumuzu savunuyoruz, arkasındayız, komisyon üyelerimizin bu konudaki düşüncelerini bir süzgeçten geçirdikten sonra taslak raporumuza aldık, 12 Haziran'dan sonra da TBMM'ye sunacağımız asıl raporumuzda da geniş olarak bunlara yer vereceğiz, milletimiz bunları görecek" dedi.



"RAPORUN MUHTEVASI KONUSUNDA HİÇBİR FİKİR AYRILIĞIMIZ YOKTUR"

Petek şöyle devam etti:

"Bulanık suda balık avlamak isteyenler, sanki AK Partili komisyon üyelerinde de bir itilaf varmış gibi, AK Partinin kendi üyeleri de raporun bir kısmını beğenmedi şeklinde yayın yapıyorlar, bu tamamen asılsızdır. Gerek başkanlık divanını oluşturan üyelerimiz, bunlar AK Partili çoğunluk olduğumuz için gerekse yine komisyonda çoğunluk olarak yer alan AK Partili komisyon üyelerimiz raporun muhtevası konusunda hiçbir fikir ayrılığımız yoktur. Bu konuda dediğim gibi FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin geldiği nokta birliği beraberliği, AK Parti iktidarının cesaret ve kararlılıkla FETÖ ile mücadele ara vermeksizin devam etmesi, bu konuda bütün çamur atmaları engellemeleri bir tarafa bırakıp, maddi deliller, subute eren bilgilerle hareket etmesi karşısında başka bir yol yöntem bulamayanlar şimdi komisyon raporu üzerinden acaba AK Parti içine bir nifak sokabilir miyiz, bunun çalışması içindeler. Dün manşette komisyonda skandal var diyenler, daha bundan kısa bir süre önce FETÖ irtibatı ve değişik vesilelerle adli yargının soruşturmalarına uğramış kişiler, biz o soruşturma bölümüne de karışmıyoruz. Yargının görevine de hiçbir müdahalemiz yok, bunları yargı inceler ortaya çıkarır ama görevimizi yaparken şunu ifade edeyim, komisyonumuzda tartışılan hususlar, getirtilen belgeler, dinlenen şahıslar, tümü değerlendirip, bunlar bize verilen görevi yani, Fethullahçı Silahlı Terör Örgütünün tüm yönleriyle kamuoyuna tanıtılması, 15 Temmuz darbe girişiminin nasıl yapıldığı, silahlı kuvvetlere nasıl sızılmış, yargıya nasıl sızılmış, emniyet içinde bazı kritik noktalara nasıl sızmalar olmuş, biz bunları bütün detaylarıyla açıkladık. Bu güzel yurdumuzun, ülkemizin, milletimizin birliğini beraberliğini bozabilecek, demokrasimize hukuk devletine, seçilmiş Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı yeni darbe girişimlerinin, yeni kalkışmaların olmaması için hangi önlemler alınmalıdır, bunları da başlıklar halinde eğitimden istihbarata, diyanet işlerinin yapılanmasından Türkiye'deki sivil toplum kuruluşları onların hem özgürlükleri sağlanırken, hukuk devleti ilkeleri içinde denetimlerinin nasıl yapılabileceği hususlarında gerçekten mükemmel diyebileceğim bir rapor taslağı ortaya koydum."



"SELÇUK ÖZDAĞ'LA BİRLİKTE BASININ KARŞISINA GEÇECEĞİZ"

AK Parti Komisyonu üyeleri arasında hiçbir ihtilafın söz konusu olmadığını kaydeden Reşat Petek, "Önümüzdeki hafta içinde Bucak ilçesinde kendi memleketimde bulunduğum için imkan bulamadım ama karşıt fikirliymiş gibi bazı medyanın tanıtmak istediği başkanvekilimiz Sayın Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ beyle de birlikte basının karşısına geçip, bunları birlikte açıklayacağız" dedi.

"Kimse bulanık suda balık avlamaya kalkmasın" diyen Petek, "Kimse komisyon raporu üzerinden milletimize, hükümetimize, AK Parti içine nifak tohumu atmak suretiyle Türkiye'yi geriye götürebilir miyiz diye boşuna gayret sarf etmesin. İktidar olarak, devlet olarak, darbe araştırma komisyonu olarak da bunun idrakindeyiz, yargının alanına, başka kurumların alanına karışmıyoruz. Objektif, tarafsız, bilgi, belge, anlatım, bu kadar yazılmış kitapların hepsine dayalı olarak da bu Fetullahçı terör örgütünün ipliğini pazara çıkardık, buradan kimsenin gocunmasına gerek yok. Biz herhangi bir partiyi hedef alarak da bir şey yapmadık. Fetullahçı terör örgütü devleti ele geçirmek için milletin mukaddesatını istismar etmiştir, himmet duygularını, zekatını, fitresini her şeyini istismar etmiştir. 1980 darbesinden itibaren devlete nasıl sızdıklarını belgeleriyle ifade ettik. FETÖ son 14 yıldan beri iktidarda olan AK Parti döneminde devlete sızdı, örgütlendiyse bugün darbe girişiminin en üst noktasında bulunan generaller, 1981 yılında harp okuluna girip de Fetullah Gülen talebeleri olarak orada eğitim alarak bugünlere kadar teğmen, üsteğmen, yüzbaşı, yarbay, albay yükselip de bugünlere gelirken, AK Parti mi vardı, AK Parti iktidarı mı vardı ortada. O gün darbe iktidarı vardı, daha sonra anavatan iktidarı vardı, koalisyonlar oldu, biz burada bir siyasi partiyi suçlama değil, bu terör örgütünün dış kaynaklı ve destekli. Bu milleti kendine esir etmek, vesayeti altına almak, ülkeyi işgal etme girişiminin temellerinin ne zaman atıldığını söyledik, söylemesek miydi, elimizde bu kadar belge ve vesika varken. Onun için vicdanımız rahat ve komisyonumuz bu konuda hem fikir, muhalefet eden, farklı görüşte olan üyelerimizin de görüşlerini alacağız, elbette ki nihai raporumuzda yer alacaklar" dedi.



"KENDİ GÖBEĞİMİZİ KENDİMİZ KESECEĞİZ"

Bütün terör örgütlerinde olduğu gibi Fetullahçı terör örgütüyle de mücadelenin aralıksız devam etiğini hatırlatan Reşat Petek, "Alınacak tedbirlerle şimdiye kadar alınanlar ve bundan sonra da alınacaklarla, öyle ümit ediyoruz ki elbette dış güçler bunun peşini bırakmayacak, destek vermeye devam edecekler, ülkemizi bölüp parçalamak için yine kendi çıkarları için. Ama biz de Cumhurbaşkanımızın sık sık ifade ettiği gibi bu konularda kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Güvenlik güçlerimizle, istihbaratımızla, milli istihbaratımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla hep beraber kim bayrağımızın aleyhindeyse, kim ülkemizin birliği beraberliği aleyhindeyse, kim devletimizin aleyhindeyse, milletimizin birliği bozmak istiyorsa, kim dış kaynaklardan aldığı finans, akıl ve destekle bu milletin başına belalar getirmek istiyorsa onların karşısında dimdik duracağız, mücadelemiz devam edecek. Bundan kimsenin endişesi olmasın. İnşallah Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle de bu mücadeleler çok köklü, çok daha iyi bir noktaya geldiğini önümüzdeki günlerde göreceğiz, benim temennim ve duam Cenab-ı Allah birliğimizi beraberliğimizi bozmasın" diye konuştu.



"YALAN HABERLERE İTİBAR ETMEYİN"

Petek, "Fitne çıkarmak isteyenlerin psikolojik savaş bağlamında piyasaya yaymak istedikleri yalan haberlere itibar etmeyin. Bunları kaynağından test edin. Bugün ben bir yalan haberi huzurlarınızda düzelttim, onların mumlarının yatsıya kadar gitmediğini ve yalanlarını yüzlerine vurdum. Bunun gibi eğer bu milletin aleyhinde, fitne tohumları atmak isteyerek olmayan şeyleri varmış gibi göstermeye, hükümet arasında kavga, AK Parti arasında kavga, devletin kurumları arasında kavga gösterip de buradan fırsatçılık yapma isteyenlere asla fırsat vermedik, milletimiz de fırsat vermeyecek inşallah" dedi.

(Hayal Girişim / İHA)