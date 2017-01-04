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Darbe Komisyonu 141 kişinin bilgisine başvurdu
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Darbe Komisyonu 141 kişinin bilgisine başvurdu

Çalışmalarını tamamlayan 15 Temmuz Darbe Girişimi Meclis Araştırma Komisyonu 3 ayda 141 kişinin bilgisine başvurdu.

Çalışmalarını tamamlayan 15 Temmuz Darbe Girişimi Meclis Araştırma Komisyonu 3 ayda 141 kişinin bilgisine başvurdu.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilmek istenen darbe girişiminden sonra Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan 4 partinin ortak iradesiyle kurulan 15 Temmuz Darbe Girişimi Meclis Araştırma Komisyonu çalışmalarını tamamladı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından açıklamada bulunan AK Parti Manisa Milletvekili ve Komisyonun Başkanvekili Özdağ, 3 ay içerisinde 22 toplantı yapıldığını, 141 kişinin bilgisine başvurulduğunu ve ara vermeden en uzun çalışan komisyon olarak darbe araştırma komisyonunun amacına ulaştığını söyledi. Özdağ ayrıca Türkiye tarihinin önemli bürokratlarının, siyasetçilerinin, 15 Temmuz'u yaşayan kahramanlar ve askerlerin bizzat komisyonda dinlendiğini ifade ederek, toplam 51 kişinin Darbe Girişimi Meclis Araştırma Komisyonunda dinlendiğini söyledi. 15 Temmuz Darbe Girişimi Meclis Araştırma Komisyonu olarak tarihe geçecek notlar alındığını ve çalışmalar esnasında tamamen demokratik bir şekilde her komisyon üyesine söz hakkı tanındığını belirten Özdağ, "Komisyona gelen tüm dilekçeleri teker teker çalışmalarımız esnasında incelenmiş olup bu çerçevede toplam 604 dilekçeyi değerlendirme altına aldık ve her komisyon üyesine eşit önerge hakkı tanıdık. Bu çerçevede toplam 4 partiden komisyon üyesi milletvekillerinin verdiği önerge sayısı toplamı 70'tir. Yine 3 aylık süre içinde kurum ve kişilere 86 bilgi ve belge isteme yazısı gönderilmiş olup komisyonumuz tarafından istenen bu bilgi ve belge isteme yazısından 67 tanesinden cevap alınmıştır. Diğer cevaplarda beklenmektedir. Eski Cumhurbaşkanları ve Başbakanlara yazılı olarak sorularımızı yöneltmiştik ve şu ana kadar elimize Sayın Yıldırım Akbulut ve Sayın Tansu Çiller'in cevapları ulaşmış durumda. Diğer cevaplar ise beklenmektedir" diye konuştu.
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