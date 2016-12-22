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Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu BİST Yönetim Kurulu Başkanını dinledi
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Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu BİST Yönetim Kurulu Başkanını dinledi

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, 'FETÖ kapsamında doğrudan kottan çıkardığımız belki de en büyük ekonomik varlık Bank Asya. Bank Asya işlem görmeye devam etmiyor. Tahtadan silindi' dedi.

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, "FETÖ kapsamında doğrudan kottan çıkardığımız belki de en büyük ekonomik varlık Bank Asya. Bank Asya işlem görmeye devam etmiyor. Tahtadan silindi" dedi.

TBMM 15 Temmuz FETÖ/PDY Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ'ın sunumunu dinledi. Karadağ, "Borsanın şöyle bir özelliği var; 15 Temmuz Fethullahçı darbe girişimi çerçevesinde işgale uğrayan tek finans kurumu. 15 Temmuz gecesinde 40'ın üzerinde gazimiz var. Ben 2012 yılının sonu itibariyle Maliye Bakanlığından Sermaye Piyasası Kurulu'na görevlendirildim. Onun öncesinde de Maliye Bakanlığı 'da FETÖ yapılanmasının aktif şekilde hem insan kaynakları hem diğer alanlarda etkin örgütlendiği bakanlıklarımızdan biriydi. Bunu hem Hesap Uzmanları Kurulunda yaşadık. devamında SPK'da benzer şeyleri gördük. Her türlü yöntemle kamunun bu kurumları ele geçirilmişti. 17-25 Aralık'a gelinceye kadar sonuç alma anlamında ciddi sıkıntılar vardı.17-25 ile beraber farkındalık oluşmaya başladı" diye konuştu.

"Aktif bir şekilde idari yapılanmada yer alan FETÖ linkli unsurları temizlemeye başlamıştık"

1 Nisan'da Borsanın olağan genel kuruluyla Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevlendirildiğini söyleyen Karadağ, "Temel görev alanlarımızdan biri de Nisan'dan itibaren FETÖ ile mücadeleydi. Aktif bir şekilde idari yapılanmada yer alan FETÖ linkli unsurları temizlemeye başlamıştık. Uzman personel dışında FETÖ linkli tespit edebileceğimiz personel yoktu Temmuz darbesine girdiğimizde. Uzman ya da uzman yardımcısı düzeyinde şüphelendiğimiz personel kalmıştı 15 Temmuz'da onu da devam eden Nasdaq ve teknoloji knowhow transfer süreci var. Çok sayıda personel istihdam edildikten sonra Nasdaq Omx'in Amerika, İsveç ve Sidney'deki şirket merkezlerine gönderilmiş oradaki know howu aldıktan sonra bizim sistemin yazılımını gerçekleştiriyorlar. O kişileri atmak şirket için mali kayıp. Dolayısıyla Nisan'dan itibaren biz deşifre olanları atıyorduk ama 15 Temmuz öncesi bunları da hemen atalım demek sistemi durdurmak anlamındaydı. 15 Temmuz'dan sonra uzman yardımcısı ve tüm sistemde tespit edebildiğimiz çalışanları da temizlemiş olduk. O darbe gecesi bizim için en zor akşamlarından biriydi. İlk geldikleri kurumların başında" ifadelerini kullandı.

Karadağ, 15 Temmuz'da piyasalar kapandıktan sonra güvenlik elemanlarına içeride bir bomba ihbarı olduğunu belirterek, kurmay binbaşılar ve astsubaylardan oluşan heyetin zırhı araçlarla geldiğini anlattı.

"Bizim 18 Temmuz Pazartesi günü en çok işlem gerçekleşen günümüz oldu 7.4 milyar lira ile"

15 Temmuz'un ardından Pazartesi günü hükümetle istişare ettikten sonra piyasaların normal işleyişine devam ettiğini söyleyen Karadağ,"Ortalama bizim pay piyasasında 3-5 milyar lira arasında işlem gerçekleşiyor hisse senetleri piyasasında. Darbe öncesi endeksteki yükselmeyle beraber 4 milyar civarındaydı. Pazartesi ekonomik ve siyasi belirgin olaylarda yatırımcı tercihleri biraz daha endişeyle harekete geçiyor. Bizim 18 Temmuz Pazartesi günü en çok işlem gerçekleşen günümüz oldu 7.4 milyar lira ile" açıklamasında bulundu.

"25 Ağustos 2016 tarihi itibariyle Borsa Yönetim Kurulu tarafından Borsa üyeliği sonlandırılmıştır"

SPK'nın toplantısında Asya Katılım Bankası'nın faaliyet izninin kaldırdığının ve sahip olduğu yetki belgesiyle faaliyet izinlerinin iptal edilmesine karar verildiğini de aktaran Karadağ, şunları kaydetti:

"Faaliyet izni ve yetki belgeleri iptal edilen Asya Katılım Bankası A.Ş'nin işlem yapma yetkisi de 25 Ağustos 2016 tarihi itibariyle Borsa Yönetim Kurulu tarafından Borsa üyeliği sonlandırılmıştır. Şirketin işlem gördüğü son tarih itibariyle Asya Katılım Bankasının piyasa değeri 783 milyon TL, halka açık kısmının piyasa değeri 410. 1 TL olup, aktif yatırımcı sayısı son tarih itibariyle 20 bin 144. Diğer şirket FETÖ Terör Örgütüyle bağlantılı Koza İpek Grubu Şirketleri bunlarla ilgili kayyum ataması yargı kararları var. Borsamızda yönetim kurulunda hem hukuki hem operasyonel aksiyonlar alındı. İpek Doğal Eneji Kaynakları Araştırma ve Üretim A.Ş birinci kayyum tarihinde bizdeki piyasa değeri 503 milyon 983 bin 989 lira. TMSF'ye devir tarihiyle bu değer 280 milyon 586 bin liraya inmiş. 19 Aralık 2016 tarihi itibariyle şuan piyasa değeri 607 milyon 898 bin 214 lira. toplam yatırımcı sayısı 8 bin 916, halka açık kısmının piyasa değeri de 229 milyon 56 bin."

"88 yatırımcının darbeyle ilgili işlemlerini SPK'ya raporladık değişik piyasalarımızda"

"Tüm piyasalarımızda biz temel itibariyle şüpheli gördüğümüz darbe olması durumunda fiyatların etkileneceği veya farklı şekilde şüpheli işlem kalıplarımız var" diyen Karadağ, "O kalıplara göre tamamen hızlı bir şekilde sorgularımızı çalıştırıp raporları darbeden sonraki hafta içerisinde SPK'ya detay soruşturma için sunmuş oluyoruz. Bu kapsamda 88 yatırımcının darbeyle ilgili işlemlerini SPK'ya raporladık değişik piyasalarımızda. 88 yatırımcıdan 5'inin işlemleri, işlemlerin niteliğine ilişkin maddi tespitlerin yanı sıra emirlerin niteliğine ilişkin ses kayıtlarında da şüpheli ifadelerin yer alması ve SPK tarafından kendilerine yazılı olarak yöneltilen soruların rapor tarihi itibariyle cevaplanamaması itibariyle dikkat çekici bulunmuştur" bilgisini verdi.

"FETÖ kapsamında doğrudan kottan çıkardığımız belki de en büyük ekonomik varlık Bank Asya"

İpek Grubu şirketlerinin en büyük hacim itibariyle FETÖ ile bağlantılı şirketlerden olduğunu bildiren Karadağ, bunlarında kayyum atanması durumu olduğu ve TMSF'ye geçtiği için borsada işlem görmeye devam ettiğini ifade etti. Karadağ, "FETÖ kapsamında doğrudan kottan çıkardığımız belki de en büyük ekonomik varlık Bank Asya. Bank Asya işlem görmeye devam etmiyor. Tahtadan silindi" dedi.

"'FETÖ'cülerle yürüyeceksek yürümeyelim kapatalım ilk önce yazılımımızı yapalım sonra devam ederiz' dedik"

15 Temmuz'dan sonra riskli görülen personelin tamamını attıklarını anlatan Karadağ, şöyle konuştu:

"Toplam grupta 120'yi geçtik personel çıkarmada. Önceki dönem çıkarılanlarla birlikte bu 150'yi aşıyor. Hatalı işlem yanlışlıkla atılan geri aldığımız şuana kadar grupta 7 kişi var. Şuan hiç FETÖ'cü yok. 15'inden sonra 'FETÖ'cülerle yürüyeceksek yürümeyelim kapatalım ilk önce yazılımımızı yapalım sonra devam ederiz' dedik. Bu anlayışla tespit edilen bize istihbarattan ve tüm birimlerden gelen tüm FETÖ'cüleri attık. Atmadığımız hiç FETÖ'cümüz yok. Borsa İstanbul'da 470'lere falan (personel) indik. 600'ün üzerindeydi devraldığımızda. Bu yeni alımlarla gün gün değişiyor."
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