Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Darbe girişimine karşı koyan kadınlar tuvale yansıdı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Darbe girişimine karşı koyan kadınlar tuvale yansıdı

15 Temmuz darbe girişimine 'dur' diyen kadınlar tuvale yansıdı. Ressam Aslı Özok, 'Kadın' isimli kişisel sergisinde terörün her türlüsüne karşı çıkan kadınları anlattı.

15 Temmuz darbe girişimine "dur" diyen kadınlar tuvale yansıdı. Ressam Aslı Özok, "Kadın" isimli kişisel sergisinde terörün her türlüsüne karşı çıkan kadınları anlattı.
Özellikle 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında ve artan terör olaylarına kaşı tuvaline yansıttıklarıyla tepkisini ortaya koyan Ressam Aslı Özok, kişisel sergisini sanatseverlerin beğenisine sunacak. Kadın figürünün ön plana çıktığı çalışmalarıyla tanınan Özok, Türkiye'deki kadın profilini, "Türk kadını çok güçlü. Çünkü var olmak için çaba gösteriyor" sözleriyle tanımladı. Küresel bazda zor bir dönemlerden geçildiğine dikkat çeken Özok, "15 Temmuz'da yaşadığımız olaylar, tanklar, demokrasiye yapılanlar, insanların ayaklanması yani birebir bunları hep beraber yaşadık. Bende bir vatandaş ve sanatçı olarak bunları yaşadım. Benim ifade etme şeklim resim olduğu için bende bu şekilde yansıttım" diye konuştu.

"KADIN ÖZGÜRLÜĞÜN SİMGESİDİR"
Öğrencilik yıllarından beri kadın bedeni üzerine çizimler yaptığını söyleyen Özok, "Benim resimlerim çok sembolik ama genelde kadın üzerine. Kadının özgürlüğü, kadının toplum içindeki yeri, kadının aile içindeki yeri, kadın fikrinin ön planda olduğu resimler yaptım. Kadın özgürlüğü ve adaleti simgeliyor. Kadın bedeni benim için tüm sanat tarihinden itibaren gelen ve açıkçası çok plastik bir eleman çalışmaktan, üzerinde resim yapmaktan, izlemekten zevk aldığım çok güçlü bir form" diye konuştu.
Özok, resimlerinde swarovski taşları ile süslenmiş tank, Twitter ikonu ve göz bandını kadınların nü vücutları ile birleştirerek kompozisyon oluşturan çalışması hakkında şunları söyledi:
"Resimlerimde plastik elemanlar var. Twitter iletişim ve ifade özgürlüğünü temsil ediyor. Çiçekler gelenekçi yapımıza dokunuyor, kadın kavram olarak orada ama adalet, özgürlük ve demokrasinin sembolü. Saatler zamanı belli ediyor. Ben bu dönemde bu anın resmini yapıyorum demek için. Kadınların gözleri kapalı ve kendilerini ifade etmeye çalışıyorlar, bir iletişim yeri bulmaya çalışıyorlar. Bu da kadınların toplum içerisinde aile içerisindeki kapatılmış, biraz daha geride kalmış bölümüne benim kendi isyanım."

"TÜRK KADINI ÇOK GÜÇLÜ"
Kadının değerli görüldüğü ülkede huzur ve demokrasinin olacağını söyleyen Özok, Türkiye'de gördüğü kadın profilini şu sözlerle anlattı:
"Türk kadını çok güçlü. Çünkü var olmak için çaba gösteriyor. Türkiye kadın hakları açısından en gelişmiş ülkelerden biri. Bu hakları kullanabiliyor muyuz Bunlardan yeteri kadar faydalanabiliyor muyuz? Bunlar eğitim seviyelerine göre çok farklılıklar gösteriyor. Kadınların eğitilmesi şart. Toplum eğitildiği zaman kadın değer kazanmış oluyor. Kadın değer kazandığı zaman toplumda demokraside olur, hayatta olur, huzurda olur."
Ressam Aslı Özok'un "Kadın' isimli kişisel sergisi 31 Ocak- 2 Mart tarihleri arasında sanatseverlerle buluşacak.
(Gizem Özdemir - Hüseyin Çakmak / İHA)


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Türkiye'den Almanya'ya rest! Kesinlikle kabul edilemez
Otomobilde can pazarı
Almanya'ya 'FETÖ'cü 40 subay' ile ilgili net uyarı
Trump'ın göçmen kararına tepkiler çığ gibi
Genelkurmay Başkanı Kardak kayalıklarında
Bakan uyardı! Maalesef durumumuz çok kötü
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Maliye Bakanı açıkladı: Asgari ücret düşecek mi?
Maliye Bakanı açıkladı: Asgari ücret düşecek mi?
CHP'li vekile 1 milyon 200 bin TL'lik fatura!
CHP'li vekile 1 milyon 200 bin TL'lik fatura!
Engin Cezzar yaşamını yitirdi
Engin Cezzar yaşamını yitirdi
'FETÖ abisi'nden kan donduran ifade: Bana ne öldülerse öldüler!
'FETÖ abisi'nden kan donduran ifade: Bana ne öldülerse öldüler!
Türkiye'de ilk olacak
Türkiye'de ilk olacak
Dev anlaşma imzalandı! Türkiye ve İngiltere ortak savaş uçağı üretecek!
Dev anlaşma imzalandı! Türkiye ve İngiltere ortak savaş uçağı üretecek!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Türkiye'den Almanya'ya rest! Kesinlikle kabul edilemez
Türkiye'den Almanya'ya rest! Kesinlikle kabul edilemez
Otomobilde can pazarı
Otomobilde can pazarı
Almanya'ya 'FETÖ'cü 40 subay' ile ilgili net uyarı
Almanya'ya 'FETÖ'cü 40 subay' ile ilgili net uyarı
Trump'ın göçmen kararına tepkiler çığ gibi
Trump'ın göçmen kararına tepkiler çığ gibi
Genelkurmay Başkanı Kardak kayalıklarında
Genelkurmay Başkanı Kardak kayalıklarında
Bakan uyardı! Maalesef durumumuz çok kötü
Bakan uyardı! Maalesef durumumuz çok kötü
Kadınları kayda alan sapık yakalandı
Kadınları kayda alan sapık yakalandı
'Mersin Şehir Hastanesi ayarında hastane Avrupa'da yok'
'Mersin Şehir Hastanesi ayarında hastane Avrupa'da yok'
Ünlü futbolcular 'evet' dedi
Ünlü futbolcular 'evet' dedi
HDP Parti Sözcüsü Bilgen Ankara'da gözaltına alındı
HDP Parti Sözcüsü Bilgen Ankara'da gözaltına alındı
'Çok olmaya devam edeceğiz inşallah'
'Çok olmaya devam edeceğiz inşallah'
El Bab'da son durum! Kritik gelişmeler yaşanıyor
El Bab'da son durum! Kritik gelişmeler yaşanıyor

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English