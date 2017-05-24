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Darbe girişiminden 4 gün sonra haberi olmuş
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Darbe girişiminden 4 gün sonra haberi olmuş

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili aralarında sözde 'Yurtta Sulh Konseyi' üyelerinin de bulunduğu 221 sanık hakkında açılan davanın üçüncü celsesi görüldü.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili aralarında sözde "Yurtta Sulh Konseyi" üyelerinin de bulunduğu 221 sanık hakkında açılan davanın üçüncü celsesi görüldü.
Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Kampüsündeki duruşmaya sanıklar, taraf avukatları, müştekiler ve sanık yakınları katıldı. Davanın öğleden sonraki kısmında darbe girişimi sırasında 28. Mekanize Tugay Komutanlığında Tabur Komutanı olarak görev yapan eski Kurmay Yarbay Ertuğrul Terzi savunma yaptı. Terzi, iddianamede Yurtta Sulh Konseyi üyesi olmakla suçlandığını anımsatarak, bu suçlamayı reddettiğini belirtti.
Terzi, tutuklu sanık eski Yarbay Murat Yanık'ın "Ertuğrul Terzi beni Altınpark'ta bir eve götürdü" yönündeki ifadesine ilişkin, "Şehir dışında olan Murat Yanık, bir gün 'beni AŞTİ'de karşılaya bilir misin?' diye sordu. Ben de olur dedim. AŞTİ'ye gittim ve onu karşıladım. Onu evine götüreceğimi sandım ama o Altınpark'a yakın bir yerde yol üzerinde kendisini bırakmamı istedi. Ben de orada bıraktım. Murat Yanık'ı AŞTİ'den aldığım doğrudur ama böyle bir eve götürdüğüm kurgudur. Ben tarif edilen evde ya da başka bir evde bu kişilerle ya da başkalarıyla toplantı yapmadım" dedi.

DARBE GİRİŞİMİNDEN 4 GÜN SONRA HABERİ OLMUŞ
Mahkeme Başkanı Oğuz Dik, Terzi'ye "darbe girişiminden ne zaman haberin oldu?" yönünde soru yöneltti. Terzi, "Ben 4 gün yoğun bakımda yattım. Yoğun bakımdan çıktığımda polisler beni aldı ve o esnada yolda öğrendim darbe girişimini" cevabını verdi.
Mahkeme Başkanı Dik'in, Ertuğrul Terzi tarafından kurulan ve 15 Temmuz'da darbecilerin birbirleriyle haberleştiği "Türkiyem" isimli Whatsapp grubunu sorması üzerine Terzi, "Bu yadırganacak bir şey değil. Ben taburu ilk aldığımda burada dikkatimi çeken tugayda telsiz kullanılmıyordu. Tugay da telsiz kullanma alışkanlığı yok. İletişim kurmak için Whatsapp grubunu kurdum" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYEM GRUBUNDAN NELER YAZILDIĞINI OKUMAMIŞ
"Türkiyem" adlı gruptan yazılan "hava kuvvetleri emniyete doğrudan müdahale edecek", "emniyete iki tank" gibi talimatların sorulması üzerine Terzi, "Ben bu gruba hiç mesaj yazmadım, ne yazıldığını da bilmiyorum" iddiasında bulundu.

DARBEYİ KİMİN YAPTIĞINI BİLMİYOR
Mahkeme Başkanı Dik'in "darbe girişimini kimin yaptığını düşünüyorsun?", "Fetullah Gülen 1 numaralı sanık. Darbe girişimini Fetullah Gülen mi yaptı?" yönündeki sorulara Terzi, "Bilmiyorum" cevabını verdi. Terzi'nin savunmasının ardından duruşmanın bugünkü celsesi tamamlandı.

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