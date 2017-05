15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin açılan çatı davada savunma yapan Akıncı 4. Anajet eski Üs Komutanı Tuğgeneral Hakan Evrim, 'Tüm meslek hayatım boyunca kazandığım deneyimlere dayanarak bu darbe girişimi son derece amatörce planlanmış, mantık dışı, TSK teamüllerine aykırı bir garabetler manzumesidir' dedi.

Fetullahçı terör örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili aralarında sözde 'Yurtta Sulh Konseyi' üyelerinin de bulunduğu 221 sanık hakkında açılan davanın altıncı celsesi başladı. Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Kampüsündeki duruşma salonunda görülen davaya sanıklar, taraf avukatları, müştekiler ve sanık yakınları katıldı.

Bugünkü celsede ilk savunmayı 15 Temmuz'da F-16'ların kalktığı üs olan Akıncı 4. Anajet eski Üs Komutanı Tuğgeneral Hakan Evrim yaptı. Savunmasına TSK'daki kariyeri, yaptığı kritik görevleri anlatarak başlayan Evrim üzerine atılı suçları kabul etmediğini söyledi. 15 Temmuz'da MİT'in 14.00-15.00 sıralarında darbe yapılacağına ait istihbarat aldığını ifade eden Evrim, Genelkurmay Başkanı Akar'ın saat 17.00 sıralarında durumdan haberdar edildiğini belirtti. Personelin birliklerinden çıkmama veya tüm personelin birliklerine çağrılma mesajı çekilmesi durumunda önlenebilecek darbe girişiminin, gereken birkaç basit önlemin alınmayarak önlenemediğini söyleyen Evrim, "Önlenemediği gibi bir sürü yurttaşımız yaşamını yitiriyor ve yaralanıyor. Darbe ihbarı 14.00 sıralarından alınmasına rağmen Cumhurbaşkanı eniştesinden, Genelkurmay Başkanı iddianameye göre Mehmet Dişli'den, diğer komutanlar kendilerini derdest edenlerden öğreniyor. Bu nasıl iştir" diye konuştu.



"BEN ŞAHSEN DARBE KOMİSYONU'NDA İFADE VERMEYİ ÇOK İSTERDİM"

Adil Öksüz'ün Hava Kuvvetleri İmamı olduğunun iddia edilmesine rağmen darbe sabahı bırakılmasını sağlayan kişiler hakkında neden 7 ay sonra işlem yapıldığını ve komutanları izleyen istihbarat birimlerinin bu kişiyi neden izlemediği sorusunu yönelten Evrim, TBMM'de kurulan Darbe Komisyonu'nun da siyasilerin gölgesi altında kaldığını iddia ederek, "Ben şahsen orada ifade vermeyi çok isterdim. Keşke davet edilseydim" dedi.



"ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI IŞIK HIZIYLA SORUŞTURMA BAŞLATMIŞTIR"

Başbakan Binali Yıldırım'ın televizyonda yaptığı açıklamada, 'bir kalkışma olduğunu, devletin emanet ettiği silahları vatandaşa karşı kullanan bir takım gruplar olduğunu, bu grupların kim olduğunu, amaçlarını kısa sürede anlayıp, gereğini yapacakları sözlerini anımsatan Evrim, "Sayın Başbakan bunu saat 23.02'de söylüyor. İddianamede de aynısı var. Başbakan bunu söylediği anda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı darbeye teşebbüs eden askerler hakkında soruşturma başlatmıştır. Eminim bu sırada sayın Başbakan daha cümlelerini bitirmemişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız saat 23.05'de süper hızla, ışık hızıyla soruşturma başlatmıştır. Sanırım darbeye teşebbüs edenler arasında emniyet güçlerinin olmadığını biliyorlardı ki sadece askerler hakkında soruşturma başlattılar. Gece yarısı devlete ve belediyeye ait inşaat kamyonları, üstelik kasalarında kum dolu bir şekilde Etimesgut Zırhlı Birlikler Komutanlığı nizamiyesi önünde, askeri bir düzen içerisinde, tankların geçişine izin vermeyecek bir şekilde yer aldılar. Ertesi gün HSYK FETÖ'cü hakim ve savcıların durumunu görüşmek üzere olağanüstü toplanmıştır. Sabah saatlerinde gözaltı listeleri yayılmıştır. Askeri personelin telefonlarına birliklere katılım mesajı gönderilmiş, yurt dışına çıkış yasağı konulmuştur. Önceden hazırlık yapılmadan bu kadar hızlı nasıl reaksiyon gösterildiği yorumunu takdirinize bırakıyorum" ifadelerini kullandı.



"BU DARBE GİRİŞİMİ SON DERECE AMATÖRCE PLANLANMIŞ, MANTIK DIŞI"

Evrim, askeri yönden tecrübelerine dayanarak darbe girişimini değerlendireceğini belirterek, mesleği boyunca kriz ve savaş durumu anlarında önemli planlamalarda bulunduğunu kaydetti. Evrim şunları kaydetti:

"Tüm meslek hayatım boyunca kazandığım deneyimlere dayanarak bu darbe girişimi son derece amatörce planlanmış, mantık dışı, TSK teamüllerine aykırı bir garabetler manzumesidir. Öncelikle TSK'nın bugüne kadar yaptığı planlamaların dışında yapılan bir planlama olduğu aşikardır. Örneğin Esenboğa Havalimanının kontrol altına alınmadığı bir planlama, İstanbul'daki havalimanlarının kontrol altına alınmaya çalışılması anlamsızdır. İstanbul'daki köprülerden sadece birinin tek yönlü kapatılması TSK'nın hedef seçim prensipleriyle asla ve asla örtüşmemektedir. Zaten seçilen hedeflerin, yapılan hamlelerin zamanlama yönüyle amacı gerçekleştirmeye hizmet etmediği, olayın başarılı olmasına katkı yapmadığı da görülmektedir. Darbeye akşam saatlerinde başlanması da bunun ne kadar amatörce yapıldığının, planlandığının ve uygulandığının bir göstergesidir. İnternette bile sorguladığınızda görebileceğiniz darbe planları varken, böylesine acemi bir darbe girişimine akıl erdirmek gerçekten çok zor."



"HER AÇIDAN BAŞARISIZ OLMAK İÇİN YAPILMIŞ BİR DARBE İZLENİMİNE YOL AÇMIŞTIR"

Darbe girişimi için yapılan planlamanın TSK'nınki ile uyuşmadığını tekrarlayan Evrim, "İddianamede belirtilen planlama metodolojik olarak yanlıştır. Zaten en başından bilerek ya da bilmeyerek yapılmış yanlışlar nedeniyle her açıdan başarısız olmak için yapılmış bir darbe izlenimine yol açmıştır. Nitekim emekli Orgeneral Işık Koşaner, TBMM Darbe Komisyonuna verdiği ifadesinde, son derece acemice planlanan bir darbe girişimi olduğu görüşünü aktarmıştır. TSK'nın normal planlama usullerine bağlı kalınsaydı, makro seviyeden mikro seviyeye doğru bir planlama yapılır, mevcut imkanların tümü kullanılır, alternatif tarzları belirlenir ve harekat vazifeyi yerine getirecek şekilde icra edilirdi. Ancak en başta bilerek ya da bilmeyerek yapılan hatalar tüm icra safhasına yansımıştır. İddianameye göre TSK personelinin yaklaşık yüzde 10'u kullanılmış ve başka çare kalmadığı için son çare olarak yapıldığı belirtilmesine rağmen niçin yeterli sayıda personel kullanılmamıştır. Yine emniyette ihraç edilen tutuklanan FETÖ'cü olarak iddia edilen kişiler neden kullanılmaz ki? Her ne olursa olsun bu darbeyi planlayan herhangi bir TSK personeli bu hataları yapmazdı" iddialarında bulundu.



"BAYRAM GEÇİŞLERİNDE BİLE DAHA FAZLA TANK, ZPT KULLANILIYOR"

Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki generallerin en az yarısının o gece düğünde olduklarını öne süren Evrim, "Bu katılımcı komutanların çoğu şu an tutuklu. Üst komutanlarının ise bildiğim kadarıyla tamamı tutukludur. Eğer bu komutanlar bu generaller FETÖ mensubu ise o gece neden düğüne katılmışlardır ki? Darbe yapacak bir örgüt neden kullanacakları uçakların bulunduğu üst komutanlarının birliklerinde olmasını planlamaz ki? Görüldüğü gibi hem planlama sistematiği hem de planlamada kullanılan personel sayısı yönüyle son derece acemice, TSK sistematiği ve teamülleriyle bağdaşmayacak hususları dikkatinize sunuyorum. O gece darbenin merkezi olan Ankara'da iddianameye göre 15 tank, 2 ZPT kullanıldığı belirtilmektedir. Belki başka yerlerde kullanılan varsa 30 tank, 25 ZPT olsun diyorum. Bu rakamlar Ankara'da bulunanların yüzde 10'una tekabül etmektedir. Bayram geçişlerinde bile daha fazla tank, ZPT kullanılıyor. Bu kadar az tank ve ZPT ile darbe yapılamayacağını bilmek için asker olmaya gerek yok. Bu senaryoyu yazanların mı, uygulayanların mı hatası?" dedi.



"F-16 UÇAKLARI DARBEDEN ZİYADE KAMUOYU OLUŞTURACAK ŞEKİLDE KULLANILDI"

Evrim, uçakların meclisi, emniyet müdürlüğünü, kavşakları bombalamasının darbeye ait hedeflerin ele geçirilmesi amacına ve vazifenin başarılmasına hizmet etmediğini savunarak, "Meclis binasının neden bombalandığını anlamak mümkün değildir. Sadece bu binayı yıkmak için bile yaklaşık 35-40 adet F-16 uçağının kullanılması gerekir. Kaldı ki meclis sabaha karşı darbenin başarısız olduğunun anlaşıldığı saatlerde bombalanmıştır. Dolayısıyla darbede kullanılan F-16 sayısı, bombalanan hedefler, bombalama zamanları dikkate alındığında F-16 uçaklarının darbeden ziyade kamuoyu oluşturacak şekilde kullanıldıkları anlaşılmaktadır" diye konuştu.

Duruşmaya, Evrim'in savunması ile devam ediliyor.