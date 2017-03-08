Darbe girişimi çatı iddianamesi kabul edildi

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlerle ilgili, arasında 'Yurtta Sulh Konseyi' üyelerinin de bulunduğu 221 kişi hakkında hazırlanan çatı iddianamesi Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.
Darbe girişimi ana davasının çatı iddianamesi 3 Mart'ta tamamlanmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 'Yurtta Sulh Konseyi' üyesi olarak tespit edilen 38 sanık için 2 bin 988'er kez müebbet hapis cezası talep edilmişti.
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