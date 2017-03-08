Darbe girişimi çatı iddianamesi kabul edildi

Darbe girişimi ana davasının çatı iddianamesi 3 Mart'ta tamamlanmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 'Yurtta Sulh Konseyi' üyesi olarak tespit edilen 38 sanık için 2 bin 988'er kez müebbet hapis cezası talep edilmişti.