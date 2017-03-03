Darbe girişimi ana davasında bir numaralı sanık Gülen
Darbe girişimi ana davasında bir numaralı sanık Fetullah Gülen.
Darbe girişimi ana davasında bir numaralı sanık Fetullah Gülen. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay'ın basılıp Orgeneral Hulusi Akar başta olmak üzere çok sayıda üst düzey askerin rehin alınarak Akıncılar Hava Üssü'ne götürülmesine ilişkin iddianamede, Fetullah Gülen bir numaralı şüpheli olarak yer aldı. İddianamede sanıklar için rekor ceza istendi. 38 sanığa 2 bin 988'er kez müebbet hapis cezası talep edildi.
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