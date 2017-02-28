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Darbe gecesi darp edilen müezzinin davasında tartışma
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Darbe gecesi darp edilen müezzinin davasında tartışma

İzmir'de, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe teşebbüsü gecesi sela okuyan müezzin Mehmet Kuzgun'un darp edilmesine ilişkin dava devam ederken, tartışma yaşandı.

İzmir'de, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe teşebbüsü gecesi sela okuyan müezzin Mehmet Kuzgun'un darp edilmesine ilişkin dava devam ederken, tartışma yaşandı.
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe teşebbüsü gecesi sela okuyan Narlıdere Kutlu Yalvaç Camisi müezzini Mehmet Kuzgun, bazı kişilerce tartaklanmış, güvenlik kameraları da delil sayılarak kişilerin hakkında dava açılmıştı. Davanın duruşması da İzmir 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesinin Sosyal Tesislerinde bulunan duruşma salonunda görüldü. Davaya, tutuksuz yargılanan Adil C. ile Pınar D., cami müezzini Mehmet Kuzgun, tarafların avukatları ve yakınları katıldı. Geçtiğimiz 12 Ocak günü görülün duruşmada tutuklu bulunan sanıklardan Adil C., avukatının duruşmadan sonra tutukluğunun kaldırılması için 1. Ağır Ceza Mahkemesine başvurusu üzerine, 'Delilerin toplanmış olması, sanığın karartabilecek delil kalmaması, iddianamede sanıkta "Bylock" çıktığı hususunda herhangi bir iddia olmaması, sanığın üzerine atılı suç vasfının değişme ihtimali' nedenleri ile mahkeme tutukluluğun kaldırılması kararını verdi.

SANIKLARIN TUTUKLANMASI TALEP EDİLDİ
Darp edilen müezzin Mehmet Kuzgun'un avukatı Zeki Arıtürk, 3 sanığın da tutuklu yargılanmasını talep ederken, sanıkların kaçma ihtimali olduğunu belirtti. Tutuksuz sanıklardan Adil C., "Benim kaçacağım iddia ediliyor. 1 ay önce tahliye oldum. Kaçacak olsam buraya gelmezdim. Daha önce soruşturmada, polise kendi isteğimle gidip ifade verdim. Hiçbir yere kaçmıyorum, buradayım" dedi.
Tutuksuz yargılanan sanıklardan Pınar D. ise "Daha önceki ifadelerimi tekrar ediyorum. Ben hiçbir televizyon programına çıkıp yalan yanlış konuşmadım bu dava ile ilgili" diye konuştu.

MAYIS AYINA ERTELENDİ
Sanık avukatlarından Çağlayan İnan Şahin ise "Almanya'da olan sanıklardan İlknur C.F. kaçtığı için Almanya'ya gitmedi. Yıllardır orada yaşadığı için orada. İlknur C.F., Türkiye'ye ancak yazın gelebiliyor. Almanya'da da ifade verecektir" şeklinde konuştu.
Mahkeme heyeti, sanıklardan İlknur C.F.'nin yakalama kararının devamına, müşteki avukatlarının tutuksuz yargılanan sanıkların tutuklama talebinin reddine karar verirken, duruşmayı mayıs ayına erteledi.

SANIK YAKINI İLE AVUKAT ARASINDA AĞIZ MÜNAKAŞASI
Duruşma sonrası basın açıklaması yapacak olan Kuzgun'un avukatı Zeki Arıtürk'ün yanına gelen sanık yakınlarından biri, Avukat Arıtürk'ü göstererek, "Bu adam yalancı" dedi. Avukat Zeki Arıtürk, "Basın açıklaması yapacağız çekil burudan" diye tepki gösterince sanık yakını, "Benim de basın özgürlüğüm var, ben de açıklama yapacağım" şeklinde konuştu.
Müezzin Mehmet Kuzgun'un yanına giden sanık yakını, "Müezzin benim mahallemin müezzini. Mehmet ağabey tanımıyor musun beni? El sıkışmadık mı seninle? O olay bir kargaşa telaş olayındaki durumdur. Yüzünü silme geçen bir şey. Bir gün sonra ben kendisi ile görüştüm. Camideki kişilerle görüştüm. Neden böyle bir şey yapıyorsunuz" dedi.
Daha sonra sanık yakını ile karşı tarafın ağız münakaşası bir süre sürdü. Avukat Zeki Arıtürk, sanık yakınına, "Siz darbecisiniz. Darbecilerle sonuna kadar mücadele edeceğiz" diye konuştu.

"CEZA ALMALARI İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"
Yaşanan ağız münakaşası sonrası açıklama yapan Mehmet Kuzgun'un avukatı Zeki Arıtürk, "Buradaki saldırgan tutumlarını 15 Temmuz'da da göstermişlerdir. Adliye önünde bu cesareti gösteren insanlar, hocamızı nasıl darp ettiklerinin de bir örneğini yaptılar. Provokasyon yapıyorlar. Siz darbecisiniz, darbecilerle sonuna kadar mücadele edeceğiz. Burada can güvenliği yok. Bunların yaptıkları tamamen tahriktir. Adliyenin önündeyiz. Buradaki cesareti kamuoyunun takdirine sunuyoruz. Suç duyurusunda bulunacağız. Bu alçak kalkışmanın olduğu gece hocamız görevini yaparken engellenmiş, darp edilmiştir. Kamu malına zarar verilmiştir. Bunlar şer güçler ne isterse istesin bu toplum barış içerisinde kaynaşmıştır. Bugün mahkemenin verdiği kararın ne kadar isabetli olduğunu gördük. Ceza almaları için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

OLAYIN GEÇMİŞİ
Narlıdere Kutlu Yalvaç Camisi'nin müezzini Mehmet Kuzgun'un, 15 Temmuz gecesi sela okuması üzerine camiye gelen bazı kişilerce tartaklanması ve giriş kapısının camlarının kırılması anları, güvenlik kamerasına yansımıştı. Müezzin Kutlu'nun şikayeti sonrası başlatılan incelemede olayı gerçekleştirdiği belirlenen Adil C. ve Pınar D. gözaltına alınmış, İlknur C.F.'nin ise yurt dışında ikamet ettiği ve ülkeden ayrıldığı belirlenmişti.
(Atakan Şen - Halil Karahan - Ceren Atmaca / İHA)

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