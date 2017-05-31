Darbe ana davası mahkeme başkanının açıklamaları ile başladı

İstanbul'daki 'darbe ana davası', mahkeme başkanın yaptığı açıklamalar ile başladı. 15 Temmuz'un dış güçler eliyle açıkça işgal girişimi olduğunu belirten mahkeme başkanı 'Eğer burada yargılama yapabiliyorsak cesur şehitlerimizin sayesinde olmuştur. Sizleri anlıyoruz' dedi.

İstanbul'daki 'darbe ana davası', mahkeme başkanın yaptığı açıklamalar ile başladı. 15 Temmuz'un dış güçler eliyle açıkça işgal girişimi olduğunu belirten mahkeme başkanı "Eğer burada yargılama yapabiliyorsak cesur şehitlerimizin sayesinde olmuştur. Sizleri anlıyoruz" dedi.

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin "Yurtta Sulh Konseyi' İstanbul yapılanmasını da kapsayan İstanbul'daki darbe ana davası görülmesine Silivri'de devam ediliyor. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Cezaevi önündeki duruşma salonunda görülen davaya sanıklar camları filmli iki otobüsle getirildi.



"BURADA YARGILAMA YAPABİLİYORSAK CESUR ŞEHİTLERİMİZ SAYESİNDE"

Duruşmanın başında Mahkeme Başkanı Cem Karaca, Öztürk'ün çapraz sorgusuna geçilmesinden önce, ilk celsede zaman zaman yaşanan gerginliklere değinerek açıklamalarda bulundu. "15 Temmuz basit bir durum değil, dış güçler eliyle ülkemize açıkça işgal girişimiydi" diyen mahkeme başkanı Cem Karaca "Bu girişim başta aziz şehitlerimiz ve gaziler olmak üzere üniformasına leke sürmemiş TSK'nın ve emniyetin kahraman evlatları tarafından püskürtülmüştür. Eğer burada yargılama yapabiliyorsak gerektiğinde vücudunu tankın paletlerine siper edebilmiş cesur şehitlerimizin sayesinde olmuştur. Şehitlerimizin ruhlarını saygıyla anıyoruz, sizleri anlıyoruz" dedi.



"MAHKEMENİN GÖREVİ SUÇLU VE SUÇSUZU AYIRIP SUÇLULARI GEREKLİ ŞEKİLDE CEZALANDIRMAK"

Aziz Türk milleti adına yargılama yapan mahkemenin görevinin suçlu ve suçsuzu ayırıp suçluları gerekli şekilde cezalandırmak olduğunu aktaran mahkeme başkanı Karaca, "Bu bizim hukuki ve ahlaki görevi sorumluluğumuz dışında inancımızın gereğidir. Yargılamanın ilk aşaması da savunmadır. Savunma alınırken yargılama faaliyetleri sırasında dışarıdan yapılacak müdahalelere engel olmak mahkememizin sorumluluğu. Savunmalar sırasında savunmayı kesmek, slogan atmak, alkışlamak gibi durumlar yasaktır. Ben de dahil olmak üzere herkes sırayla konuşmak durumundadır. Buna uyulmadığı taktirde yasanın bana verdiği yetkiye dayanarak gerekli müdahalelerde bulunacağım" diye konuştu.

Şehit yakınlarının oturma talepleri kabul edildi

Mahkeme başkanı daha sonra şehit yakınları ve gazilerin önceki celse ki talepleri doğrultusunda oturma planında ufak bir değişikliğe gidildiğini aktardı. Başkan Karaca, şehit yakınları ve gazilerin talepleri doğrultusunda avukatlar için ayrılan ancak boş bulunan sıralara alındığını aktardı.

Duruşmada daha sonra olası darbede İstanbul sıkıyönetim komutanı olacağı kaydedilen dönemin 3'üncü Kolordu Komutanı Erdal Öztürk'ün çapraz sorgusuna geçildi.

(Yusuf Melikoğlu/İHA)