Danıştay'dan Sur ve Yenişehir kararı

Danıştay 6'ncı Daire Başkanlığı, Diyarbakır Barosunun, Sur ve Yenişehir için alınan 'Acil kamulaştırma' kararının durdurulmasına yönelik başvurusunu reddetti.

Danıştay 6'ncı Daire Başkanlığı, Diyarbakır Barosunun, Sur ve Yenişehir için alınan "Acil kamulaştırma" kararının durdurulmasına yönelik başvurusunu reddetti.

Diyarbakır Barosunun, Bakanlar Kurulu kararıyla Diyarbakır'ın Sur ve Yenişehir ilçesinde bulunan taşınmazlar için alınan "Acele kamulaştırma" kararına karşı Danıştay 6'ncı Daire Başkanlığına yaptığı yürütmeyi durdurma ve iptal başvurusu reddedildi. Baro, karara karşı Danıştay İdari Dava Daireleri Kuruluna temyiz başvurusunda bulunarak, "Acele kamulaştırma" kararlarının iptalini reddeden mahkeme kararının bozulması talep etti.

