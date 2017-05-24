Danimarka'dan ilginç sınır dışı kararı

Danimarka Yabancılar Müdürlüğü, zihinsel engelli Türk kadına oturma izni vermeyerek sınır dışı kararı çıkarttı. Yabancılar Müdürlüğü yetkilisi, kardeşi ve yeğeniyle yaşayan kadına, 'Yeterince aile bağınız yok' dedi.

Danimarka Yabancılar Müdürlüğü, zihinsel engelli Türk kadına oturma izni vermeyerek sınır dışı kararı çıkarttı. Yabancılar Müdürlüğü yetkilisi, kardeşi ve yeğeniyle yaşayan kadına, "Yeterince aile bağınız yok" dedi.

Yabancılar Müdürlüğü, Danimarka'da Kopenhag yakınlarındaki Albertslund kasabasında yeğeni ve kardeşiyle birlikte yaşayan zihinsel engelli Zeynep Kart'a oturma izni vermeyerek sınır dışı kararı çıkarttı. Zeynep Kart'ın yeğeni Harun Demirtaş bunun üzerine gazetede yaşadığı olayı anlatan bir mektup yayınladı.



"TÜM BAKIMINI BİZ YAPIYORUZ, MASRAFLARINI BİZ KARŞILIYORUZ"

Harun Demirtaş, gazetede yayınlanan mektupta, teyzesi Zeynep Kart'ın yüzde 60 oranında zihinsel engelli olduğunu belirterek 2012 yılından beri Danimarka'da yaşayan teyzesine oturma izni verilmediğini belirtti. Gasp, soygun, darp, adam yaralama ve hatta terör suçları işleyen yabancıların Danimarka'da kalmaya devam edebildiğini belirten Demirtaş, teyzesinin tüm bakımını ve bakımıyla ilgili masraflarını kendileri karşılamalarına rağmen Yabancılar Müdürlüğünün, teyzesi Zeynep hakkında sınır dışı kararı çıkarttığını kaydetti.

Zeynep Kart ve dayısı Bülent Kart ile birlikte yaşadıklarını ifade eden Demirtaş, dayısının Albertslund kasabasında taksi şoförlüğü yaparak teyzesinin her türlü ihtiyacını karşıladığını hatta tuvaletini ve banyosunu bile yapmasında yardımcı olduğunu söyledi. Yabancılar Müdürlüğünde, oturma izni başvurusunu inceleyen yetkilinin ağabey kardeş ilişkisi olmasına rağmen teyzesiyle dayısı arasında yeterince aile bağı olmadığı kanısına varması çok düşündürücüdür sözlerini kaydeden Harun Demirtaş, konuyla ilgili Türkiye hükümetinin de devreye girmesini istediklerini, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yetkililerinin kendilerine destek olmalarını beklediklerini söyledi.



OKURLAR DA AİLEYE DESTEK ÇIKTI

Mektubun yayınlandığı gazetenin okuyucuları, okuyucu platformunda konuya ilişkin oylama yaptı. Oylama sonucunda okuyucuların yüzde 68'i Zeynep Demirtaş'a oturma izni verilmesi gerektiği yönünde oy kullanırken, yüzde 71'lik bir okuyucu kitlesi de Danimarka'nın oturma yasasının çok sert olduğu yönünde görüş bildirdi.

(Sadi Tekelioğlu/İHA)