Danimarka'dan DAEŞ'lilere maaş!

PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG bugün başlayacak Cenevre görüşmelerine davet edilmedi. PYD'nin toplantılara katılmayacağı Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov tarafından açıklandı. Lavrov, “Suriye barış görüşmelerinin sonraki turlarında Suriyeli Kürtler de dahil olmak üzere Suriye muhalefetinin tamamının temsil edilmesi gerekiyor” görüşünü savundu.

IŞİD karşı oluşturulan koalisyona destek veren Danimarka hükümetinin terör örgütüne katılan vatandaşlarını yeterince takip etmediği gibi, bunların maaşlarını ödemeyi sürdürdüğü ortaya çıktı. Danimarka Çalışma Bakanı Troels Lund Poulsen, geçen yıl Danimarka basınında yer alan ‘IŞİD'e katılan Danimarkalılar işsizlik maaşı alıyor' yönündeki haberleri doğruladı.

145 IŞİD'LİYİ BESLEDİLER

2012'den bu yana IŞİD saflarına 145 Danimarka vatandaşının katıldığı ve bunlardan 29'unun devletin bağladığı işsizlik ve malulen emeklilik maaşlarını almayı sürdürdüğü belirlendi.

‘BÜYÜK SKANDAL'

Poulsen, “Danimarka'nın refah devleti uygulamaları için ayrılan fonların Suriye veya başka ülkelerde demokrasilerin altının oyulması için kullanılması büyük bir skandal” dedi. IŞİD'e katılan Danimarkalıların aldığı maaşların toplamının 85 bin Euro'ya (330 bin TL) ulaştığı tahmin ediliyor. Başbakan Lars Lokke Rasmussen, teröristlere bu tür ödemelerin yapılmaması için yasal boşlukları kapatacak bir düzenleme hazırlandığını duyurdu.