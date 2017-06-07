Danimarka'da terör alarmı

Danimarka'nın Rodby kentinde güvenlik tehdidi nedeniyle bütün feribotlar boşatıldı ve Almanya seferleri geçici olarak durduruldu.

Danimarka'nın Rodby kentinde güvenlik tehdidi nedeniyle bütün feribotlar boşatıldı ve Almanya seferleri geçici olarak durduruldu.

Danimarka'nın Rodby kentinde telefonla gelen bir tehdit üzerine bütün feribotlar boşaltılırken, Danimarka Almanya arası feribot seferleri geçici olarak durduruldu. Yerel polis telefonla tehdit alındığını doğrularken olayla ilgili detaylı bilgi vermedi.

