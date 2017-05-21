Danimarka'da 'Sığınmacılar gece sokağa çıkmasın' talebi

Danimarka'da önceki gün genç bir çiftin 6 sığınmacı gencin saldırısına uğramasının ardından Danimarkalı politikacılar, sığınmacıların geceleri sokağa çıkmalarının yasaklanmasını istedi.

Danimarka'da önceki gün genç bir çiftin 6 sığınmacı gencin saldırısına uğramasının ardından Danimarkalı politikacılar, sığınmacıların geceleri sokağa çıkmalarının yasaklanmasını istedi.

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da önceki gece genç bir çiftin 6 sığınmacı gencin saldırısına uğraması, Danimarkalı politikacıları ayağa kaldırdı. Sığınma başvurusu incelenen 6 Faslı genç, 19 yaşındaki kız arkadaşı ile Danimarka Parlamentosu önündeki köprü üzerinde yürümekte olan bir gence saldırarak kol saatini gasp etmek istedi. Genç adam kol saatini vermek istemeyince ellerindeki şişeyle çifte saldıran gençler, olayın ardından Kopenhag şehir merkezinde gözaltına alındılar. Gençler, kısa bir sorgulamanın ardından serbest bırakıldılar. Olay üzerine hükümete dışarıdan destek veren Danimarka Halk Partisi Sözcüsü Martin Ehnriksen, sığınma başvurusu incelenen sığınmacıların geceleri dışarı çıkmalarının ve şehirde eğlence hayatına katılmalarının yasaklanmasını istedi.

Benzer bir istek ana muhalefet partisi Sosyal Demokrat Parti'nin Hukuk Sözcüsü Trine Bramsen'den de geldi. Bramsen, Uyum Bakanı İnger Stöjberg'den sığınmacıların geceleri sokağa çıkmalarının yasaklanmasını istedi.

Önerinin yasa tasarısı halinde parlamentoya sunulması durumunda yasalaşabileceği belirtiliyor. İki partinin sandalye sayısı tasarının yasalaşması için yeterli durumda.

(Sadi Tekelioğlu / İHA)