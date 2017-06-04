Damla Çakıroğlu Fenerbahçe'de

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, smaçör Damla Çakıroğlu'nu renklerine bağladı.
Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, smaçör Damla Çakıroğlu'nu renklerine bağladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sezon yapılanması kapsamında Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımımız, 22 Haziran 1994 doğumlu, 1.81 cm boyundaki smaçör Damla Çakıroğlu ile anlaşma sağlamıştır. Yeni Sarı Melek Damla Çakıroğlu'na kulübümüze hoşgeldin diyor, kendisine yarıştığı her kulvarda 'şampiyonluk' hedefleyen Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımımızda başarılar diliyoruz" denildi.
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