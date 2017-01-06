Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Damızlık Birliği Başkanı, veteriner hekimlerle bir araya geldi
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Damızlık Birliği Başkanı, veteriner hekimlerle bir araya geldi

Muş Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Salih Özmen, Bulanık ilçesindeki veteriner hekimler ile bir araya geldi.

Muş Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Salih Özmen, Bulanık ilçesindeki veteriner hekimler ile bir araya geldi.

Muş Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Salih Özmen, Bulanık ilçesinde veteriner hekimler ile bir araya geldi. Veteriner hekimler ile Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği arasında suni tohumlama uygulama ücreti konularında yaşanan sorunlar görüşüldü ve karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Muş Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği olarak Muş'taki birlik üyelerini düşündükleri kadar veteriner hekimleri de düşündüklerini belirten Özmen, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Geçen yıl Muş'taki tüm veteriner hekimlerle uyumlu bir şekilde çalıştıklarını belirten Özmen, "Birlik üyelerimiz, çiftçilerimiz her gün daha da bilinçleniyorlar. Bizler de kendimizden bir şeyler katarak çiftçilerimizin daha da bilinçlendirmesini sağlamalıyız. Çiftçilerimizin kazanması, ekonomik olarak belli bir seviyeye gelmesi bizim kazancımızdır. Yani onlar kazandıkça bizde kazanacağız. Sizlerle birlikte geçen yıl gayet verimli ve uyumlu bir geçirdik. Birlikte üyelerimizin, çiftçilerimizin taleplerine cevap olduk. Bu uyumun bu yıl da devam etmesi için bu toplantıyı yapıyoruz" dedi.

Devletin hayvancalığa ciddi desteğinin olduğu ve bu yılda buzağı başı 500 TL desteğinin devam ettiğini belirten Özmen, "Suni tohumlama, gerek ilimiz ekonomisi açısından, gerekse ülkemiz ekonomisi açısından büyük önem arz etmektedir. Bu bağlamda ilimiz ekonomisi için önemli bir yer tutan hayvancılığın geliştirilmesi, verim düzeyinin arttırılması ve hayvan ıslahı için suni tohumlamanın ve dolayısıyla uygulayıcı olarak sizlere büyük roller düşüyor. Bu konuda halkı bilinçlendirmelisiniz ve gittiğiniz her yerde bunları halka anlatmalısınız" şeklinde konuştu.

Muş ilinin ekonomisinin tarım ve hayvancılığa dayalı olduğunu belirten Özmen, "Muş'ta ciddi bir hayvancılık potansiyeli var ve birliğimize bağlı çok sayıda üyemiz var. Biliyorum siz veteriner hekimler de çok zor şartlar altında çalışıyorsunuz. Onun için sizlerinde bu zorlu şartlar altında emeğinizin karşılığını almanız lazım. Bu nedenle hem sizlerin hakkını, hemde üyelerimizin hakkını savunmak benim görevimdir. Suni tohumla için bizler ve sizler halkı doğru bilgilendirmeliyiz ve aynı zamanda ücretlerimizi de sizlerinde kazanacağı makul bir seviyede tutmalıyız. Onun için bizler ve Muş'taki tüm veteriner hekimler ortak bir fiyat üzerinde anlaşarak bu fiyat üzerinde çalışmalıyız. İnşallah Muş'taki tüm Veteriner Hekimlerle görüştükten sonra ortak bir fiyatta anlaşacağız" ifadelerine yer verdi.

Klinik çalışanı hekimlerin oldukça zor şartlarda çalıştıklarını ifade eden Bulanıklı veteriner hekimleri ise, belirlenecek fiyatın kendilerini zarar uğratacak bir fiyat olmaması gerektiğini ve ve tüm veteriner hekimlerin belirlenecek fiyata uymalarını istedi.
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Halep'ten getirilen yaralılardan 62'si hayatını kaybetti
Hani ilçesinde diyaliz hastalarına müjde
Başkan Karaçoban'dan teröre tepki
CHP'den Şehit ailelerine taziye ziyareti
Siirt'te FETÖ soruşturmasında 4 kişi tutuklandı
Kartal Belediyesi solucan gübresi üretimine devam ediyor
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
İzmir Adliyesi önünde patlama!
İzmir Adliyesi önünde patlama!
İzmir’deki saldırının ardından ABD’den uyarı!
İzmir’deki saldırının ardından ABD’den uyarı!
İzmir Valisi son dakika saldırıyı yapan örgütü açıkladı
İzmir Valisi son dakika saldırıyı yapan örgütü açıkladı
Kılıçdaroğlu`ndan Mecliste eylem hazırlığı: Pazartesi'den itibaren TV'lerinizi açın!
Kılıçdaroğlu`ndan Mecliste eylem hazırlığı: Pazartesi'den itibaren TV'lerinizi açın!
HDP ilk kez PKK'nın saldırısını kınadı!
HDP ilk kez PKK'nın saldırısını kınadı!
İzmir saldırısı polisin teröristlerle çatışma görüntüleri!
İzmir saldırısı polisin teröristlerle çatışma görüntüleri!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Halep'ten getirilen yaralılardan 62'si hayatını kaybetti
Halep'ten getirilen yaralılardan 62'si hayatını kaybetti
Hani ilçesinde diyaliz hastalarına müjde
Hani ilçesinde diyaliz hastalarına müjde
Başkan Karaçoban'dan teröre tepki
Başkan Karaçoban'dan teröre tepki
CHP'den Şehit ailelerine taziye ziyareti
CHP'den Şehit ailelerine taziye ziyareti
Siirt'te FETÖ soruşturmasında 4 kişi tutuklandı
Siirt'te FETÖ soruşturmasında 4 kişi tutuklandı
Kartal Belediyesi solucan gübresi üretimine devam ediyor
Kartal Belediyesi solucan gübresi üretimine devam ediyor
Çorlu'da yağmur caddeleri dereye çevirdi
Çorlu'da yağmur caddeleri dereye çevirdi
'Mazide kalan manşetler' sergisi açılacak
'Mazide kalan manşetler' sergisi açılacak
Hizan Kaymakamı Şehit polis için taziye mesajı yayımladı
Hizan Kaymakamı Şehit polis için taziye mesajı yayımladı
Çocuklar kukla tiyatrosu ile eğlendi
Çocuklar kukla tiyatrosu ile eğlendi
Başkan Altepe, TEDAŞ Genel Müdürü Leventoğlu'nu ağırladı
Başkan Altepe, TEDAŞ Genel Müdürü Leventoğlu'nu ağırladı
Halep'ten getirilen yaralılardan 62'si hayatını kaybetti
Halep'ten getirilen yaralılardan 62'si hayatını kaybetti

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English