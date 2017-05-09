Damdaki manzara polisi bile şaşkına çevirdi

Adana'da bir eve yapılan baskında, damda saksıların içine ekilmiş halde 2 bin 560 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Adana'da bir eve yapılan baskında, damda saksıların içine ekilmiş halde 2 bin 560 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Adana Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir evde İlhan Ü. (53) isimli şahsın uyuşturucu ticareti yaptığı ihbarını aldı. Eve yapılan baskında damda da arama yapmak isteyen polis, dama çıktığında şok oldu. Evin damında saksılara ekilmiş halde 2 bin 560 kök Hint keneviri ele geçirildi. Polis, kenevirleri söküp el koyarken, zanlıyı ise gözaltına aldı.

Emniyete getirilip sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edilen İlhan Ü., çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

(Fatih Keçe /İHA)