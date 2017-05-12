Damat düğün salonuna tutkunu olduğu motosikletle girdi

İzmir'de, kız istemeye tutkunu olduğu motosikletiyle giden yarışçı, düğününün yapıldığı salona da üzerinde damatlığıyla motosikletle girdi. Damadın motosikletle düğün salonuna girdiğini görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi.

İzmir'de, kız istemeye tutkunu olduğu motosikletiyle giden yarışçı, düğününün yapıldığı salona da üzerinde damatlığıyla motosikletle girdi. Damadın motosikletle düğün salonuna girdiğini görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi.

Ödemiş'te yaşayan ve motosiklet yarışçısı olan Abdullah Eker (28) geçtiğimiz Ağustos ayında hayatını Şefika Akdağ (22) ile birleştirme kararı verdi. Eker, ailesiyle konuştu ve daha sonrada hep birlikte kız istemeye gidildi. 28 yaşındaki genç motosiklet yarışçısı, tutkunu olduğu ve sürekli yarışlara katıldığı motosikletini de yanından ayırmadı ve törene motosikletiyle gitti. Ailelerin de anlaşmasıyla Eker ve Akdağ çiftinin nişanı yapıldı.



GELİN SALONA GİRDİ; DAVETLİLERİN GÖZÜ DAMADI ARADI AMA..

Birbirini seven genç çift, düğün tarihi aldı ve geçtiğimiz hafta törenle dünya evine girdi. Ödemiş'te gerçekleşen düğün sırasında ise ilginç anlar yaşandı. Salona gelin girdi ancak davetliler damadı aradı. Tam bu sırada bir motor sesi duyuldu. Herkesin şaşkın bakışları içinde Abdullah Eker üzerinde damatlığıyla içeriye motosikletle girdi. Damadın motosiklet üzerinden olduğunu görenlerde şaşkınlığını gizleyemedi. Önce salon içerisinde bir tur atan Eker, daha sonrada motorunu park ederek gelinin yanına gitti. Motor ise gece boyunda salonun içerisinde kaldı. Tüm bu yaşananlarda o sırada davetliler tarafından cep telefonlarına kaydedildi.

