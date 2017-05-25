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Damadını vuran kayınpeder ile kayınvalide tutuklandı
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Damadını vuran kayınpeder ile kayınvalide tutuklandı

Kütahya'da damadını av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü gerekçesiyle kayınpeder ile olaya karıştığı iddia edilen kayınvalide tutuklandı.

Kütahya'da damadını av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü gerekçesiyle kayınpeder ile olaya karıştığı iddia edilen kayınvalide tutuklandı.
Edinilen bilgiye göra, İnköy Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin D. ile damadı Bilal Doğru (23), henüz belirlenemeyen nedenle telefonda tartıştı. Daha sonra Hüseyin D., Akkent Mahallesi yakınında bir arazide kendisini bekleyen damadıyla konuşmaya gittiğinde aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Hüseyin D., yanındaki av tüfeğiyle damadını başından vurdu. Olay yerinde ölen Bilal Doğru'nun cesedi Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.
Olayın ardından kaçan Hüseyin D., bir süre sonra polis merkezine giderek teslim oldu. Polis ekipleri olaya karıştığı iddiasıyla kayınvalide Nuray D.'yi de da gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Öte yandan, öldürülen Bilal Doğru'nun eşine sürekli şiddet uygulaması nedeniyle olayın gerçekleştiği öne sürüldü.
(Hüseyin Efe /İHA)

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