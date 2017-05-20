Damadını öldürdü

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde bir kişi, kızıyla boşanma sürecinde olan damadını silahla öldürdü. Olay esnasında damadın kardeşi de yaralandı.

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde bir kişi, kızıyla boşanma sürecinde olan damadını silahla öldürdü. Olay esnasında damadın kardeşi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesindeki Gömeç İtfaiye Grup Amirliği'nde şoför olarak görev yapan Erkan T. (46), kızı M.Y ile boşanma sürecinde olan damadını silahla öldürdü.

19 Mayıs günü akşam saat 23.00 sıralarında meydana gelen olayda; Gömeç İtfaiyesine gelen damadı Sercan Y. (27) ve damadının kardeşi ile tartışan kayınpeder E.T, belindeki silahı çekerek damadına kurşun yağdırdı.

Olay sonrasında damat Sercan Y. olay yerinde hayatını kaybederken, kardeşi E.Y de vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla yaralandı.

Hayatını kaybeden damat Sercan Y.'nin cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, damadın kardeşi E.Y ise Burhaniye Devlet Hastanesine sevk edildi.

Olay sonrasında kayınpeder Erkan T. olay yerine gelen polise teslim olurken, damadın 2 yaşındaki oğlu da babasız kaldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(Suat Salgın/İHA)