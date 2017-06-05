Damadı gözaltına alınan Bülent Arınç'tan ilk açıklama!

Damadının FETÖ soruşturmasından gözaltına alınmasının ardından Bülent Arınç konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Hürriyet Gazatesi'ne konuşan Arınç "Bir süreç var. İnşallah en kısa sürede bir haber alacağız. Damadımıza her bakımdan güveniyoruz. Kesinlikle bir ilişkisi olmadığına inanıyoruz. Kendisini sevinçle bekliyoruz" dedi.

AKADEMİSYENLİKTEN İHRAÇ EDİLMİŞTİ

FETÖ ile mücadele kapsamında OHAL çerçevesinde yayımlanan 2 Eylül 2016 tarihli 673 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile üniversitelerde, emniyet, jandarma, sahil güvenlik ve kamuda çok sayıda kişi meslekten ihraç edilmişti. İhraç edilenler arasında Bülent Arınç'ın damadı Ekrem Yeter de vardı. Ekrem Yeter, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Kardiyoloji Anabilim Dalı'nda 'doçent' olarak görev yapmaktaydı.