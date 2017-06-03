Dalgınlığı canından edecekti

Telefonda konuşmaya dalan kadın yaya, ölümden döndü. O anlar kameraya böyle yansıdı.
Telefonda konuşmaya dalan kadın yaya, ölümden döndü. O anlar kameraya böyle yansıdı. Rusya'da telefonda konuşan kadın, o kadar koyu bir sohbete dalmıştı ki yolun karşısına geçerken az kalsın canından olacaktı. Sağına soluna bakmayan kadına minibüs çarptı. Yere düşen dalgın yaya, kazayı ucuz atlattı.
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