Dalgınlığı canından edecekti

Telefonda konuşmaya dalan kadın yaya, ölümden döndü. O anlar kameraya böyle yansıdı.

Telefonda konuşmaya dalan kadın yaya, ölümden döndü. O anlar kameraya böyle yansıdı.

Rusya'da telefonda konuşan kadın, o kadar koyu bir sohbete dalmıştı ki yolun karşısına geçerken az kalsın canından olacaktı. Sağına soluna bakmayan kadına minibüs çarptı. Yere düşen dalgın yaya, kazayı ucuz atlattı.

