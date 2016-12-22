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Dalgın sürücüler Avrasya Tüneli'ne yönelince ortaya bu görüntüler çıktı
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Dalgın sürücüler Avrasya Tüneli'ne yönelince ortaya bu görüntüler çıktı

Sahil yolunu kullanan dalgın sürücüler yanlışlıkla Avrasya Tüneli'ne yönelince zor anlar yaşadı. Anadolu yakasına geçmek istemeyen sürücüler geri geri gelmeye çalışması trafikte tehlike oluşturdu.

Sahil yolunu kullanan dalgın sürücüler yanlışlıkla Avrasya Tüneli'ne yönelince zor anlar yaşadı. Anadolu yakasına geçmek istemeyen sürücüler geri geri gelmeye çalışması trafikte tehlike oluşturdu.
Sahil yolunu kullanan dalgın sürücüler kullanıma bugün açılan Avrasya Tüneline girince zor anlar yaşadı. Tünel yoluna girdiklerini son anda fark eden sürücüler Anadolu yakasına geçmemek için geri geri dönmeye çalıştı. Tünele girmeden önce trafik levhasını fark edemeyen bazı sürücüler ise hatalarının farkına varıp tünele girmeden geri geri kaçmaya çalıştı. Bazı sürücülerin araç dörtlülerin yakarak geri geri geldiği yolda bazı sürücüler ise araçları çevirerek ters yönde devam etti. Tünele girmek istemeyen sürücüler ise geri geri gelerek Tünel ayrımından Yenikapı istikametine doğru devam ettiği görülürken dalgın sürücülerin geri çıkmaya çalışması trafikte tehlike oluşturdu.
(Selim Bayraktar/İHA)
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