Dalgın çocuk raylara düştü

Rusya'da metro istasyonunda yürekleri ağızlara getiren bir kaza yaşandı.

Rusya'da metro istasyonunda yürekleri ağızlara getiren bir kaza yaşandı.

Metro istasyonunda dalgın bir çocuk, tren raylarına düştü. Yaralanan ve ayağa kalkmakta zorlanan 8 yaşındaki çocuğun yardımına bir adam koştu. Cesur adam, çocuğu raylardan alıp güvenlik bölgeye çıkardı. Olaydan hemen saniyeler sonra ise tren büyük bir hızla istasyona girdi.

