11.01.2017 14:13 Dalaman'da sağlıkçılardan kan bağışı

Muğla'nın Dalaman ilçesinde Türk Kızılayı tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi. Muğla'nın Dalaman ilçesinde Türk Kızılayı tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.



Dalaman Devlet Hastanesinde düzenlenen kan bağışı kampanyasında 60 ünite kan bağışı yapıldı. Sağlık personelinin yanı sıra hastanede görev yapan idari personel ve vatandaşlar kampanyaya destek verdi.



Hastane personeli ile kan bağışı yapan Dalaman Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Oryal Erdik, vatandaşları kan bağışı konusunda duyarlı olmaya davet etti. Kan vermenin korkulacak bir işlem olmadığını vurgulayan Başhekim Erdik; "Göğüs Cerrahisi uzmanıyım normalde kana alışığımdır. Kan vermek tedirgin ediyor gibi gözükse de tedirginlik sadece bu koltuğa oturana kadar. Konusunda deneyimli arkadaşlarımızla son derece rahat bir şekilde bu işlem yapılıyor. İnşallah bütün vatandaşlarımızda kanlarını bağışlarlar. Kan sıkıntısı çekmeyiz. Ülkemiz için bu kanlar inşallah doğru yerlerde doğru şekilde kullanılır." diye konuştu.



"1 ünite kan 3 can"



1 ünite kan ile 3 canın kurtulabileceğini aktaran Kızılay Marmaris Kan Bağış Merkezi görevlisi Dr. Candan Kurulay ise; "Kış koşulları nedeni ile kapalı alanlarda bağış alma çalışmalarımız devam ediyor. Dalaman Devlet Hastanemizin personeli ve halkımız kampanyaya destek vermekte, Muğla'nın diğer ilçelerinde de, kamu kuruluşları, fabrikalar, küçük iş yerleri ve derneklerden bu şekilde destek bekliyoruz. Kan stoklarında azalma olması, hastaneye kan ulaştırmamızı sekteye uğratabiliyor. Bunun olmaması için halkımızdan ve kuruluşlarımızdan destek bekliyoruz. Gönüllü kan bağışı dışında başka türlü kan elde edilemiyor. Bu nedenle düzenli kan bağışı çok önemli" dedi.



Dalaman Kızılay Şubesi Başkanı Fatma Çalkın da, kurumlar arası kampanya ile kan bağışı gerçekleştirildiğini belirterek, duyarlılık gösteren vatandaşlara teşekkür etti.

