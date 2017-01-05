05.01.2017 16:29 Daha önce bıçakladığı genci kurşun yağmuruna tutarak öldüren sanık hakim karşısında

Bursa'da daha önceden bıçakladığı genci kurşun yağmuruna tutarak öldüren ve ormanda mağarada saklanırken yakalanan sanığın yargılanmasına başlandı. Bursa'da daha önceden bıçakladığı genci kurşun yağmuruna tutarak öldüren ve ormanda mağarada saklanırken yakalanan sanığın yargılanmasına başlandı.



Cinayetten 15 gün önce tartıştığı Ergün Çelik'i (24) bıçaklayan ve 22 Ağustos günü de gencin içerisinde bulunduğu aracı kurşun yağmuruna tutarak ölümüne sebebiyet verdiği iddia edilen Ömer K.'nın (37) yargılanmasına Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Hakkında 'kasten adam öldürmek' suçundan müebbet hapis cezası istenilen sanık, "Asker eğlencesinde Ergün Çelik ile karşılaştık. Beni tehdit etti. Olay yerinden ayrılıp, 2-3 kişi ile tekrar geldi. Ergün Çelik, bıçağı çıkarttı. Diğerleri bana vuruyordu. Ben o sıra bıçağı alıp, rastgele salladım. Ergün Çelik'in yaralandığını görmedim. Olayın ardından ben karakola gittim. İfadem alındıktan sonra serbest bırakıldım. Bu olaydan sonra karşı taraf benim yerimi öğrenmek için 2 arkadaşımı darp etmiş. Daha sonra biz polis karakoluna gidip şikayetçi olduk. Telefonla aramam şeklinde savcılık bize koruma polis görevlendirdi" dedi.



"Ellerinde molotof vardı"



Olay gününü anlatan sanık, "Olay günü evimin bahçesindeydim. Evimin karşısına siyah araç yanaştı. İçerisinden 3 kişi indi. Belimdeki silahı çıkartıp, kamyonun yan tarafına geçtim. İnen şahısların ellerinde molotof vardı. Bana atacaklarını düşünerek havaya 4-5 el ateş ettim. Onlar kaçmadılar ve ellerinde silah görmedim. Daha sonra cebimdeki mermileri silaha tekrar doldurdum. Araca doğru tekrar ateş ettim. Ardından kilitli olan arka kapıyı kırıp kaçtım. Aracın içerisinde Ergün'ün olduğunu bilmiyordum" diye konuştu.



"Kırmızı ışıkta durduktan sonra aracımıza ateş açıldı"



Müşteki sanık Serdar Ç. ise "Böyle bir olay olmadı. Şoför koltuğunda ben oturuyordum. Vatan Mahallesi'ne bir kafeye gitmiştik. Kafe kapalı olunca aracımızla ilerliyordum. O sırada kırmızı ışıkta durduk. Bu sırada yaklaşık 30-35 metreden aracımıza 9 el ateş edildi. Ben araçta molotof olduğunu bilmiyordum. Sanırım araçta daha önceden varmış" şeklinde konuştu.



Davaya katılan ölen şahsın yakınları da sanıktan şikayetçi olduklarını söyledi. Mahkeme heyeti, ifadelerin ardından sanığın tutukluluk halinin devamına ve eksik evrakların giderilmesine karar verip, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

