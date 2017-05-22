Daha fazla tutamadı: Eşi 8'inci kattan aşağı düştü

İstanbul Beylikdüzü'nde 8'inci katın penceresinden atlayarak intihara kalkışan kadını, sağır ve dilsiz olan kocası tutarak yukarıya çekmeye çalıştı. Ancak kadın metrelerce yükseklikten düşerek yere çakıldı.

İstanbul Beylikdüzü'nde 8'inci katın penceresinden atlayarak intihara kalkışan kadını, sağır ve dilsiz olan kocası tutarak yukarıya çekmeye çalıştı. Ancak kadın metrelerce yükseklikten düşerek yere çakıldı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Beylikdüzü Barış Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 38 yaşındaki Ayşegül Güngör, henüz bilinmeyen bir nedenle yaşadığı binanın 8'inci katının penceresinden atlayarak intihar etmek istedi. Pencereye çıkan kadın, buradan kendini sarkıtmaya başladı. O esnada kadının sağır ve dilsiz olan kocası Ayhan Güngör, eşini pencereden yakalayarak yukarıya çekmeye çalıştı. Dakikalarca eşini pencerede tutan adam, daha fazla dayanamayınca kadın metrelerce yükseklikten düşerek yere çakıldı.

Kadının düşmesinin ardından olay yerinde bulunan sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptı. Ağır yaralanan kadın yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çevrede yaşanan panikle sağır ve dilsiz olan eşin sessiz çırpınışı da kameraya yansıdı.

(Doğan Can Cesur / İHA)