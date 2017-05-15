Adana'da slikon mağduru hemşire Merve Keleş, sahte estetikçi Soner Gülnaz'ın tutuklanmasına ilişkin 'Adalet yerini buldu. Ben de hastaneden çıktıktan sonra o konuyla ilgilenip daha fazla ceza almasını sağlayacağım' dedi.

Adana'da slikon mağduru hemşire Merve Keleş, sahte estetikçi Soner Gülnaz'ın tutuklanmasına ilişkin "Adalet yerini buldu. Ben de hastaneden çıktıktan sonra o konuyla ilgilenip daha fazla ceza almasını sağlayacağım" dedi.

Kendisini doktor olarak tanıtan kadın kuaförüne dudak silikonu yaptırdıktan sonra dudaklarını kaybetme korkusu yaşayan hemşire Merve Keleş, Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi'nde gördüğü tedavilerle iyileşmeye başladı.



"İLK GÜNLERİ HATIRLAMAK İSTEMİYORUM"

Hastane bahçesinde İHA muhabirine açıklama yapan Keleş, 33 gündür hastanede yattığını ve bir an önce taburcu olup eski hayatına geri dönmek istediğini belirtti. Keleş, 33 günün kendisi için hayat dersi niteliğinde geçtiğini ifade ederek, "Geçtiğimiz ayın 14'ünden beri hastanede yatmaktayım. 33 gün oldu bugün. Tedavinin güzel sonuçlarını alıyorum. Yakın zamanda biyopsi yapıldı dudaklarıma onun sonuçlarını bekliyoruz. Doktorlar dudağımın gittikçe kendisini topladığını gördüklerini söylüyorlar. Son kortizon steroide başladılar. Onun da yararını görüyoruz. Mutluyuz. Tedavim iyiye gidiyor. 33 günün ilk günlerini hiç hatırlamak istemiyorum. Çok kötü geçti. Konuşamıyordum, yemek yiyemiyordum. Ama son 1 haftadır gerçekten mutluyum. Ama 33 gün zor geçti. Benim için iyi bir hayat dersi oldu" diye konuştu.



"DAHA FAZLA CEZA ALMASINI SAĞLAYACAĞIM"

Merve Keleş, sahte estetikçi Soner Gülnaz'ın tutuklanmasına ilişkin de "Adalet yerini buldu, ben de hastaneden çıktıktan sonra o konuyla ilgilenip daha fazla ceza almasını sağlayacağım" ifadelerini kullandı.

Öte yandan hemşire Merve Keleş, artık taburcu olup eski hayatına dönmek istediğini, bu günleri hatırlamak istemediğini sözlerine ekledi.

(Umutcan İşledici - Nuri Pir / İHA)