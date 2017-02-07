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Daha büyük depremlerin habercisi mi ?
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Daha büyük depremlerin habercisi mi ?

Uzmanlar, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen depremlerin, daha büyük depremlerin işaretçisi olabileceği uyarısında bulundu.

Uzmanlar, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen depremlerin, daha büyük depremlerin işaretçisi olabileceği uyarısında bulundu.
İHA'ya açıklamalarda bulunan Anadolu Üniversitesi Yer ve Uzay Bilimleri Esntitüsü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Muammer Tün, Çanakkale'de meydana gelen depremlerle alakalı açıklamalarda bulundu. Uzmanların araştırmaları sonucunda, Çanakkale'de meydana gelen depremlerin artarak 7 büyüklüğüne çıkabileceğinin üzerinde durulduğunu kaydetti. Gerçekleşen depremlerin normal fay üzerinde olduğunu fakat bu hareketlerin fay üzerindeki stresi arttırdığına dikkat çeken Tün, "Çanakkale Ayvacık bölgesinde meydana gelen depremlerle ilgili birçok açıklama yapılıyor. Takip ettiğimiz kadarıyla hem sosyal medya üzerinden hem de devletin ilgili otorite kurumu Başbakanlık AFAD tarafından. Bu tür yorumlar genelde şurada birleşiyor. Ayvacık mevkiinde normal bir fay sistemi üzerinde meydana geliyor. Bu faylar, boyu 10 kilometreyi geçmeyen normal faylar. Dolayısıyla büyüklüğü 4 ile 5 arasında değişen, 5.3 şiddetinde deprem üretebilen fay segmentleri. Fakat bu fay segmentleri üzerindeki hareketler, faylar üzerindeki stresi arttırdığı yönünde özellikle İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeki öğretim üyesi Prof. Dr. Cenk Yaltırak hocamız tarafından şu şekilde yorumlanıyor; bu stresin artmasından kaynaklı diğer fay segmentlerinin hareket etmesiyle bölgede daha büyük depremler meydana gelebileceği belirtiliyor. Bu konuda tarihte geçmiş zamanda normal faylarla ilişkili diğer doğrultu atımlı segmentler üzerinde 7 büyüklüğünün üzerinde depremler meydana gelmiş. Dolayısıyla da günümüzde tekrar bu stresin artmasından kaynaklı tekrarlanabileceği olasılığı üzerinde duruluyor. Bundan dolayı özellikle vatandaşların hasarlı yapılara girmemesi üzerinde oldukça duruluyor. Yani bu sabah 5 büyüklüğünün üzerinde bir deprem meydana geldi. Normal fay üzerinde deprem üretti. Bu doğru atımlı fay segmentleri üzerinde stresin arttığı yorumu Cenk Yaltırak hocamızın bu yorumunu dikkate almak gerekiyor diye düşünüyoruz" dedi.

"TÜRK-YUNAN ORTAK KARASULARINDA SİSMİK ARAŞTIRMA YAPILAMIYOR"
Türk-Yunan ortak karasularındaki diplomatik sorunlar yüzünden sismik çalışma yapılamadığını anlatan Tün, şöyle devam etti:
"Yine Cenk Yaltırak hocamızın uluslararası projeleri ile ilgili bu bölgede çeşitli, özellikle Ege Denizi üzerinde sismik çalışmalar yapmışlar. Bu sismik çalışmalarla o 7 büyüklüğünde deprem üretebilecek doğrultu atımlı segmentler üzerinde detaylı çalışmalar var fakat belirli bölgede ise hiç çalışma yapılamamış. Bu Türk-Yunan ortak karasularında araştırma yapılamaması sanıyorum diplomatik sorunlarla alakalı olabilir. O bölgede sismik çalışmalar yapılamamış. Çalışma yapılamadığı için oradaki fay segmetleriyle alakalı detaylı sismik yorumlamaların maalesef ellerinde mevcut olmadığını vurguluyor. Bu çalışmaların yapılabilmesi, oradaki sismik aktivitenin ve risklerinin ortaya çıkması açısından son derece önemli. Bu tür diplomatik sorunların aşılarak, o bölgedeki sismik araştırmaların yapılması, sismik tehlikenin ve bu tehlikeden kaynaklı risklerin ortaya konulması açısından son derece önemli. Özellikle son günlerde yaşadığımız sismik olaylar bölgedeki çalışmanın gerekliliğini de ortaya koyuyor. Çünkü doğrultu atımlı fay segmentleri üzerindeki stresin arttığı şeklindeki yorum, bu çalışmalarında bir an evvel başlatılması gerekliliğini ifade eden bir açıklama şeklinde değerlendiriyoruz."
(Burak Tekin - Kadir Çetin / İHA)
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