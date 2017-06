Dağları delip taşı çıkartıyor, yurt dışına ihraç ediyor

Trabzon'dan Rusya ve Gürcistan'a ihraç edilen 'andezit bazalt' taşıyla yıllık yaklaşık 8 milyon dolar döviz girdisi sağlanıyor.

Trabzon'dan Rusya ve Gürcistan'a ihraç edilen 'andezit bazalt' taşıyla yıllık yaklaşık 8 milyon dolar döviz girdisi sağlanıyor.

Trabzon'da Rusya ve Gürcistan'a taş ihracatı yapan Şeref Bektaşoğlu, Türkiye'den çok nadir bulunan özellikli taşın deniz suyuna uzun süreli dayanıklılığından dolayı tercih edildiğini belirterek adeta dağları delerek ekmeğini taştan çıkardıklarını söylüyor.

Gürcistan'ın şu an kendilerinden 2,5 milyon ton taş talebinde bulunduğunu kaydeden Bektaşoğlu, "Rusya ile uçak krizi olmadan önce kendi gemilerimizle yaş sebze ihracatı yapıyorduk. Şimdi de ekmeğimizi taştan çıkarmaya çalışıyoruz. Rusya'ya iki kez taş gönderdik. Birincisinde, Sochi'deki olimpiyatlar nedeniyle Sochi Limanı'nın yapımında Karadeniz Bölgesi'nden ciddi miktarda milyonlarca ton taş gönderdik. Şimdi de Rusya'nın Ukrayna sınırında bulunan bir bölgeye taş ihracatı yapıyoruz. Bunların yanı sıra Gürcistan'da 'Anaklia' adıyla büyük bir liman yapılıyor. Bu taşı özellikle istiyorlar. İstemelerinin sebebi, bu taşın denizde tuzlu suda kalma süresi 163 yıl. Şu an Gürcistan bizden 2 buçuk milyon ton taş talep etti. Onun hazırlığı içindeyiz. Diğer kalker gibi farklı taşlar ise 30-40 yıl arasında dayanabiliyor. Yani bu taş, liman yapımlarında, deniz tahkimatlarında ömrü 163 yıl olduğu için özellikle bu taş tercih ediliyor. Türkiye'de çok az bulunan bir taş. Bu taş sayesinde ülkemiz önemli bir döviz girdisi sağlıyor. İç piyasa ile yurt dışına ihracat arasında yaklaşık 2,5-3 kat fiyat farkı var" dedi.



"BU TAŞTA HAŞERE BARINAMIYOR"

Çıkardıkları taşın çok özellikleri bulunduğunu belirten Bektaşoğlu, aynı zamanda villa yapımında da kullanıldığını söyledi. Haşerelerin bu taşta tutunamadığını belirten Bektaşoğlu, "Bu taş aynı zamanda villaların yapımında çok tercih ediliyor. Şu an çok revaçta. Bu taş çok amaçlı bir taştır. Bu taşın en büyük özellikleri arasında haşereyi barındırmaması gelmektedir. Villa yapımında kullanılan bu taş üzerinde haşere tutmuyor. Havanın durumuna göre üç rengi alıyor. Çok yoğun çok sert bir taş" diye konuştu.