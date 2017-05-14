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Dağlardan gelen şifa: İspendere İçmeleri
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Dağlardan gelen şifa: İspendere İçmeleri

Malatya'da bulunan İspendere İçme Sularının egzamadan, mantara, böbrek taşından, kireçlenmeye kadar birçok hastalığa iyi geldiğinin tespit edilmesinin ardından, bölgenin sağlık turizmine kazandırılması adına başlatılan çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Malatya'da bulunan İspendere İçme Sularının egzamadan, mantara, böbrek taşından, kireçlenmeye kadar birçok hastalığa iyi geldiğinin tespit edilmesinin ardından, bölgenin sağlık turizmine kazandırılması adına başlatılan çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.
Sağlık Bakanlığı Tıbbi Değerlendirme Kurulu, geçtiğimiz günlerde İspendere İçme Sularının sağlığa faydalarıyla ilgili bir rapor hazırladı. Raporda, İspendere İçme Sularının özelliği bakımından kükürt, bikarbonat ve karışık termomineralli özellikler içerdiğine yönelik bilgiler mevcut. Kurul, suyun ısıtılarak banyo kürü yapılması halinde, romatizmal, eklem ve yumuşak doku hastalıklarında, kronik bel ağrılarında, ortopedik operasyonlar, beyin, sinir cerrahisi sonrasında uzun süre hareketsiz kalınma durumlarında, spor yaralanmalarında, nörolojik rahatsızlıklarda tamamlayıcı tedavi olarak uygulanabilme özelliğine sahip olduğunu da hazırladığı raporda paylaştı. Sağlık Bakanlığı Tıbbi Değerlendirme Kurulu ayrıca suyun, bikarbonat içermesi nedeniyle, içilmesiyle mide ve bağırsak hastalıkları ve üriner yolu taş olgularında tamamlayıcı tedavi olarak uygulanabileceğini ifade ediyor. Kaplıcanın, halk arasında 'İçme' olarak bilinmesi ve adlandırılmasının nedeni bu özelliğidir. Ancak bu 'adın' çok işlevli suyun yararlarının sadece bir bölümünü anlatıyor olması nedeniyle kullanılmaması tavsiye ediliyor.

"ŞİFA KAYNAĞI OLAN BİR SU"
Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İspendere İçmelerini bölgeye kazandıracaklarını belirterek, "İspendere İçmeleri, Malatya'mız, bölgemiz ve ülkemiz için önemli bir merkez. Orada çıkan su insan sağlığı açısından, parazitler, egzama denilen cilt hastalıklarına, şifa kaynağı olan bir su. Bu bölge geçmişte çok daha fazla bölgesel anlamda bir hizmet sunarken, zaman içinde oradaki sosyal tesislerin, sosyal donatıların yetersizliği dışarıdan gelen ziyaretçilerin sayısında önemli ölçüde azalma, hatta gelmeme olgusu başladı. Biz göreve geldikten sonra İspendere ile ilgili bir proje geliştirdik. Proje kapsamında İspendere'nin tekrar Malatya'mıza, bölgemize ve ülkemize kazandırılması noktasında proje çalışması yaptık. Proje çalışmasında öncelikle İspendere'nin fizibilitesi yapılıp projenin Kültür Bakanlığı ayağı, Orman Su İşleri Bakanlığı ayağı ve diğer ajanslarla ilgili, hem Milli Emlak ile ilgili kamulaştırma ile ilgili bölümleri bütün bunlar değerlendirildi. Orada kamulaştırılması gereken veya Milli Emlaktan tekrar tahsis edilmesi gereken yerlerin gereği yapıldı. Kültür Bakanlığı ile birlikte orada büyük bir çalışmayı sürdürüyoruz. Sosyal donatı alanlarının düzgün bir altyapı formatına ve hizmet edebilecek niteliğe erişmesi için çalışmalarımızı devam ediyor. Dolayısıyla İspendere bölgenin hem şifalı içme suyu boyutu itibariyle, hem de sosyal donatı ve rekreasyon boyutu itibariyle cazibe merkezi olması noktasında çalışmalarımızı yürütüyoruz.
(Mehmet Türel / İHA)

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