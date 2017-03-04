Dağdan kopan dev kaya parçası faciaya neden oluyordu

Mersin'in Mut ilçesinde dağdan kopan dev kaya parçası, bir evin arkasındaki yola saplanıp kaldı. Ölümden kıl payı kurtulan aile, gürültü ve sarsıntının etkisiyle büyük korku ve panik yaşadı.

Mersin'in Mut ilçesinde dağdan kopan dev kaya parçası, bir evin arkasındaki yola saplanıp kaldı. Ölümden kıl payı kurtulan aile, gürültü ve sarsıntının etkisiyle büyük korku ve panik yaşadı.

Olay, Mut ilçesine bağlı Ballı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ballı Mahallesi'nde tepedeki kayalıklardan, yağmurla birlikte karların erimesi sonucu zeminin yumuşaması nedeniyle yerinden kopan kaya parçası, yuvarlanmaya başladı. Yaklaşık 150 metre yuvarlanan kaya parçası bir evin arkasında bulunan yola saplanıp kaldı.

Gürültüyü duyan mahalle sakinleri, kaya parçasının yol sayesinde eve ulaşamadığını ve büyük bir faciadan dönüldüğünü görerek şaşkınlık yaşadı.

Olay esnasında evde olduklarını söyleyen ev sahibi Ali Ay, "Bizleri Allah korudu. Eğer evin arka tarafındaki yol olmasaydı evimiz kaya parçasının altında kalıp bizleri ezecekti" dedi.

Ballı Mahalle Muhtarı Halil Yılmaz ise, "Çok korktuk. Olay gece uyurken olmuş. Yağmurun yağışı sebebiyle kar erimesi sonucu zemin yumuşamış ve kaya yuvarlanmaya başlamış. Yaklaşık 150 metre yuvarlandıktan sonra evin arka tarafındaki yola saplanmış. Evle kayanın arasında 1 metre kalmış. Eğer yol olmasaydı evin üzerine düşerek çok büyük zayiat verebilirdi. Sabah kalktığımızda yol içerisinde kamyondan büyük kocaman kaya parçasını gördük. Hayretler içinde kaldık. Verilmiş sadakamız varmış, Allah bizleri korudu" ifadelerini kaydetti.

(Hasan Çetin/İHA)