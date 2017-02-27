Dağdaki doğal deliğe yaz için tonlarca kar depolandı

Konya'nın Derebucak ilçesinde, bin 700 rakımlı Kocadağ'daki 16 metre derinliğindeki Cula Deliğine yaz mevsiminde yemek ve içeceklerde kullanmak için tonlarca kar depolanarak stok edildi.

Konya'nın Derebucak ilçesinde, bin 700 rakımlı Kocadağ'daki 16 metre derinliğindeki Cula Deliğine yaz mevsiminde yemek ve içeceklerde kullanmak için tonlarca kar depolanarak stok edildi.

Yazın doğal buzdolabı olarak nitelendirilen doğal deliğe her yıl kış ayları sonunda çevresine yağan karlar depo ediliyor. Yöre sakinlerinin 'kar basma' olarak adlandırdığı etkinlik, şenlik havasında yapıldı. Konya'nın yanı sıra, Antalya ve çevre illerden de katılımın olduğu etkinlik, bu yıl Derebucak Belediyesi ile Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından da desteklenirken, ilçedeki sivil toplum ve yardım kuruluşları da katkı sundu.



10 GÜN BOYUNCA TEMİZLİK YAPILARAK DAĞ YOLU AÇILDI

Önceki yıl yaşanan kuraklık nedeniyle yeterli beyaz örtü olmadığı için kar depolanamayan Cula Deliği'nin bulunduğu alana bu yıl bölgeye yağan yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşabilmek için seferber olan Konya Büyükşehir Belediyesi ve Derebucak İlçe Belediyesine bağlı ekipler 10 gün boyunca kar temizliği yaparak dağ yolunu açabildi. 9 kilometrelik dağ yolunun açılması sonrasında etkinlik gerçekleştirilirken alana ulaşan katılımcılar deliğe karları doldurdu. Testere, bıçkı ve küreklerle alana gelen vatandaşlar tarafından küp şeklinde kesilen kar kütleleri, boşaltılan deliğin en alt bölümüne inen kişiler tarafından sıkıştırılıp depolandı. Zaman zaman türküler eşliğinde gerçekleşen etkinlikte, insan boyunu aşan karlar testere ve küreklerle kesilerek güçlükle boşluğa stok edildi. Beyşehir Kaymakamı ve Derebucak İlçe Kaymakam Vekili Muzaffer Şahiner ile Derebucak Belediye Başkanı Ahmet Kısa da etkinliğe katılarak, katılımcılarla birlikte ellerine aldıkları küreklerle kar kütlesi kesti.



BİR BUÇUK ASIRDIR SÜREN GELENEK

Derebucak Belediye Başkanı Ahmet Kısa, kar basma geleneğinin atalarından kendilerine miras kalan ve yörede 1,5 asırdır süren bir gelenek olduğuna vurgu yaparak, "Torosların eteğindeki Kocadağ mevkiinde bin 700 metre rakımı olan ve ilçemiz merkezine 9 kilometre olan uzaklıktaki Cula Deliği'ne her yıl kar basıyoruz. Bu yıl Allah'ın rahmeti ve bereketi çok olduğu için etkinlik daha da iyi ve bereketli geçti. İlçe protokolümüz, belediyemiz, sivil toplum örgütlerimiz, sosyal yardımlaşma derneğimiz ve halkımız bütünlükle, birlik beraberlik içerisinde bu etkinliğe katılım gösterdiler. İnşallah ileri ki dönemlerde de bu etkinliğin sürdürülebilmesi için bir festival boyutuna getirmek için de çalışmalarda bulunmaktayız" dedi.

Başkan Kısa, deliğe doldurulan karların yaz döneminde ilçedeki davetler, organizasyon ve özel günlerle, düğün, nişan ve Kur'an yemeklerinde kullanıldığını, misafirlere içeceklere ilave edilip ikram edilmek suretiyle insanların yaz sıcağında serinlemesine vesile olunduğunu söyledi.



DEPOLANAN KARLAR YAZIN DEĞERLENDİRİLECEK

Derebucak Kaymakam Vekili Muzaffer Şahiner de, böyle bir etkinlik içerisinde bulunmaktan ve bu organizasyonun şenlik havasında gerçekleşmesinden çok mutlu olduklarını ifade ederek, "Bu etkinlik, Derebucak ve Konya Büyükşehir Belediyelerimizin ciddi katkılarıyla gerçekleştirildi. Halkımız da teşrif ettiler, burada 2-3 metre yüksekliğe sahip bir kar örtüsünün üzerindeyiz. O yüzden, böylesine bir rahmetin olmasına da şükrediyoruz. Güzel bir etkinlik yaşandı. Biz de başkanımla birlikte etkinliğe katılarak küreklerle kar kestik" diye konuştu.

Cula Deliği'ne depolanan karlar, yaz mevsiminde boşluğa merdiven yardımıyla inen kişiler tarafından kurulan makara sistemiyle, çuvallara doldurulup yukarıya çekilerek çıkarılıyor. Çıkarılan karlar, yöre halkı tarafından yaz sıcaklarında değerlendiriliyor.

(Ali Rıza Önses/İHA)