Dağda operasyon, eteklerinde amatör rafting

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik geniş kapsamlı operasyonun sürdüğü Kato Dağı eteklerinde bir grup çocuk, Habur Çayı'nın azgın sularına aldırış etmeden, pet şişe doldurdukları çuvallarla rafting yapıyor.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik geniş kapsamlı operasyonun sürdüğü Kato Dağı eteklerinde bir grup çocuk, Habur Çayı'nın azgın sularına aldırış etmeden, pet şişe doldurdukları çuvallarla rafting yapıyor.

Türkiye'nin Irak sınırına sıfır noktasında bulunan ve zorlu doğasıyla baş döndüren Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki Kato Dağı'nda terör örgütü PKK'ya yönelik 19 Nisan'da başlatılan geniş kapsamlı operasyon sürerken, dağın etekleri çocuk cıvıltılarıyla yankılanıyor. Kato'nun dibinden geçen Habur Çayı çevresinde bir araya gelen çocuklar, pet şişe doldurdukları çuvallarla, dağdan beslenen çayda azgın sulara aldırış etmeden rafting yapıyor. Kürek olarak terliklerini kullanan çocuklar, kilometreler kat ediyor.

Yaşları 10 ile 17 arasında değişen çocuklardan Devran Yücel, her yıl bot yerine çuvallarla rafting yaptıklarını belirterek, "8 kişilik bir grubuz. Çok soğuk olmasına rağmen rafting yapıyoruz. Adrenalin yaşıyoruz. Herkesi buraya rafting yapmaya davet ediyorum" dedi.

Kenan Ermağan adlı çocuk, rafting yapmak için sabah saatlerinden itibaren pet şişe toplamaya çıktığını, daha sonra ise şişeleri torbalara atıp rafting yaptığını anlatarak, "Şimdi 6 kilometre su üzerinde rafting yapacağız. Bu bölgenin bir geleneği haline geldi. Bizim babalarımızda bunu yapıyordu. Biz de şimdi yapıyoruz" diye konuştu.

Çocuklar, adrenalin tutkunlarını da ilçelerine davet etti.

