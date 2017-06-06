Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Dağda operasyon, eteklerinde amatör rafting
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Dağda operasyon, eteklerinde amatör rafting

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik geniş kapsamlı operasyonun sürdüğü Kato Dağı eteklerinde bir grup çocuk, Habur Çayı'nın azgın sularına aldırış etmeden, pet şişe doldurdukları çuvallarla rafting yapıyor.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik geniş kapsamlı operasyonun sürdüğü Kato Dağı eteklerinde bir grup çocuk, Habur Çayı'nın azgın sularına aldırış etmeden, pet şişe doldurdukları çuvallarla rafting yapıyor.
Türkiye'nin Irak sınırına sıfır noktasında bulunan ve zorlu doğasıyla baş döndüren Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki Kato Dağı'nda terör örgütü PKK'ya yönelik 19 Nisan'da başlatılan geniş kapsamlı operasyon sürerken, dağın etekleri çocuk cıvıltılarıyla yankılanıyor. Kato'nun dibinden geçen Habur Çayı çevresinde bir araya gelen çocuklar, pet şişe doldurdukları çuvallarla, dağdan beslenen çayda azgın sulara aldırış etmeden rafting yapıyor. Kürek olarak terliklerini kullanan çocuklar, kilometreler kat ediyor.
Yaşları 10 ile 17 arasında değişen çocuklardan Devran Yücel, her yıl bot yerine çuvallarla rafting yaptıklarını belirterek, "8 kişilik bir grubuz. Çok soğuk olmasına rağmen rafting yapıyoruz. Adrenalin yaşıyoruz. Herkesi buraya rafting yapmaya davet ediyorum" dedi.
Kenan Ermağan adlı çocuk, rafting yapmak için sabah saatlerinden itibaren pet şişe toplamaya çıktığını, daha sonra ise şişeleri torbalara atıp rafting yaptığını anlatarak, "Şimdi 6 kilometre su üzerinde rafting yapacağız. Bu bölgenin bir geleneği haline geldi. Bizim babalarımızda bunu yapıyordu. Biz de şimdi yapıyoruz" diye konuştu.
Çocuklar, adrenalin tutkunlarını da ilçelerine davet etti.

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
HSK üyelerini kabul etti
Evkur Yeni Malatyaspor'da Sergen Yalçın dönemi
Antalya'da yaz sezonu açıldı
İstanbul'da dev huzur uygulaması
Gökhan Töre'nin barda yaralandığı davada karar
Londra saldırganlarından 3.'sünün de kimliği açıklandı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Katar krizi neden çıktı! Türkiye'den flaş açıklama
Katar krizi neden çıktı! Türkiye'den flaş açıklama
ABD'de silahlı saldırı: ölü ve yaralılar var
ABD'de silahlı saldırı: ölü ve yaralılar var
Bir ülke daha Katar'la ilişkilerini kesti
Bir ülke daha Katar'la ilişkilerini kesti
Almanya İncirlik Üssü'nden çekiliyor
Almanya İncirlik Üssü'nden çekiliyor
Kılıçdaroğlu: Katar'a destek vermek yanlış!
Kılıçdaroğlu: Katar'a destek vermek yanlış!
Bülent Arınç'ın damadı: Kayınpederim tavsiye etti!
Bülent Arınç'ın damadı: Kayınpederim tavsiye etti!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
HSK üyelerini kabul etti
HSK üyelerini kabul etti
Evkur Yeni Malatyaspor'da Sergen Yalçın dönemi
Evkur Yeni Malatyaspor'da Sergen Yalçın dönemi
Antalya'da yaz sezonu açıldı
Antalya'da yaz sezonu açıldı
İstanbul'da dev huzur uygulaması
İstanbul'da dev huzur uygulaması
Gökhan Töre'nin barda yaralandığı davada karar
Gökhan Töre'nin barda yaralandığı davada karar
Londra saldırganlarından 3.'sünün de kimliği açıklandı
Londra saldırganlarından 3.'sünün de kimliği açıklandı
Dağda operasyon, eteklerinde amatör rafting
Dağda operasyon, eteklerinde amatör rafting
Borsa ilk yarıda yatay
Borsa ilk yarıda yatay
Payitaht ekibi sevenleriyle iftar yemeğinde buluştu
Payitaht ekibi sevenleriyle iftar yemeğinde buluştu
Almanya'ya İncirlik resti
Almanya'ya İncirlik resti
Davutoğlu'na hakaret davasına devam edildi
Davutoğlu'na hakaret davasına devam edildi
19 uyuşturucu taciri tutuklandı
19 uyuşturucu taciri tutuklandı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English