01.01.2017 18:40 Dağda mahsur kalan avcılar kurtarılmayı bekliyor

Isparta'nın Gelendost ilçesinde avlanmak için dağa çıkan bir grup avcı, yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kaldı. Dağcıların kurtarılması için bölgeye helikopter istendi. Isparta'nın Gelendost ilçesinde avlanmak için dağa çıkan bir grup avcı, yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kaldı. Dağcıların kurtarılması için bölgeye helikopter istendi.



Isparta'nın Gelendost ilçesi Balcı Şamdağı yaylasında avlanmak için 3 gün önce ava çıkan Ali Kaya, Asım Kaya, Mehmet Ali Yıldız ve ismi öğrenilemeyen bir avcı, yoğun kar yağının ardından dağda mahsur kaldı. Bir dağ evine sığınan avcılardan Asım Kaya, babasını arayarak arkadaşlarından birinin rahatsız olduğunu, kurtarılmaları gerektiğini söyledi. Ancak, avcılardan bir daha haber alınamadı. Ekiplere haber verilmesi üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı.



Kar kalınlığının yaklaşık 2 metreye ulaştığı bölgede, mahsur kalan vatandaşları kurtarmaya giden AFAD ekipleri 8 kilometre yol kat etti. Ekipler, mahsur kalanların bulunduğu 13 kilometrelik yolda güçlükle ilerliyor. Vali Şehmus Günaydın'ın girişimleriyle helikopter istenirken, 112 Acil Sağlık ekipleri Balcı köyünde hazır bekliyor. Mahsur kalanlara ulaşmak için Antalya, Konya ve Eskişehir'den helikopter kaldırılması için temasa geçildiği, ancak helikopterlerin olumsuz hava koşulları nedeniyle kalkamadığı öğrenildi. Gelendost Kaymakamı Ayhan Abatay, mahsur kalan vatandaşlara ulaşmak için tüm imkanların seferber edildiğini, kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

