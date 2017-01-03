03.01.2017 21:47 Dağcılar Zigana'da Buluşacak

Afet ve Acil Durum Eğitim Merkezi Müdürlüğü (AFADEM) afet ve acil durumlara yönelik Gümüşhane'nin Torul ilçesi sınırlarındaki 2 bin 50 metre rakımlı Zigana Dağında 'Doğada arama ve kurtarma eğitmenliği kış oryantasyon eğitimi' düzenleyecek. Afet ve Acil Durum Eğitim Merkezi Müdürlüğü (AFADEM) afet ve acil durumlara yönelik Gümüşhane'nin Torul ilçesi sınırlarındaki 2 bin 50 metre rakımlı Zigana Dağında 'Doğada arama ve kurtarma eğitmenliği kış oryantasyon eğitimi' düzenleyecek.



Gümüşhane Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürü Mesut Bayrak, Zigana dağı mevkiinde açık arazi şartlarında 5-11 Ocak 2017 tarihleri arasında yapılacak olan "Doğada arama ve kurtarma eğitmenliği kış oryantasyon eğitimine" daha önceki eğitimleri almış olan İzmir, Bursa, Adana, Balıkesir, Antalya, Afyon, Denizli, Samsun, Erzurum, Kahramanmaraş illerinden 20 dağcı katılacağını söyledi.



AFADEM'den 5 eğitim görevlisinin katılacağı eğitim programında dağcı arama kurtarma teknisyenlerinin üst düzey bir eğitim alacağını kaydeden Bayrak, yapılacak olan eğitimin Gümüşhane ve Zigana'nın tanıtımı içinde önemli olduğunu belirterek, "İlimizin tanıtımı açısından ben önemsiyorum bu eğitimi. Mayıs, Haziran gibi ilimizde başka bir eğitim daha planlıyoruz. Bizim için en önemli tarafı Zigana Dağının tanıtımına katkıda bulunacak. Türkiye'nin birçok ilinden gelecek olan dağcılar Zigana dağında buluşacak. 25 dağcı İzmir'den Erzurum'a, Samsun'dan Mersin'e kadar Türkiye'nin her tarafından dağcılar katılacak. Gümüşhane tanıtımı için iyi bir şey olacak" şeklinde konuştu.

