Tunceli'de kendi başına hareket etmeye başlayan yavru dağ keçileri, beslenmek için tehlikeli sarp ve dik kayalıklardan aşağı inmek zorunda.

Tunceli'de kendi başına hareket etmeye başlayan yavru dağ keçileri, beslenmek için tehlikeli sarp ve dik kayalıklardan aşağı inmek zorunda.

Doğal güzellikleri ile dikkat çeken Tunceli'de, dağ keçileri yüzlerini göstermeye başladı. Pülümür Vadisi'nde yaşayan Bezuvar cinsi dağ keçilerinin yavruları da artık kendi başına hareket ediyor. Dağlık alandaki tehlikeli sarp ve dik kayalıklardan ustalıkla inen keçiler, yeşilin bol olduğu vadide karınlarına doyurdu.

Yavru dağ keçilerinin tehlikeli yolculuğu ve beslenmeleri objektiflere yansıdı. Gün boyu su kenarında otlanan keçiler, daha sonra geldikleri tehlikeli yoldan tekrar yukarılara doğru çıktı.

(Ercan Topaç / İHA)