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DAEŞ yine cami vurdu!
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DAEŞ yine cami vurdu!

Irak tarafından yapılan açıklamaya göre DEAŞ'lı teröristler Musul'un en önemli camilerinden Büyük El Nuri Camii'ni havaya uçurdu

Irak'ın Musul kentinde bulunan terör örgütü DEAŞ'ın tarihi Büyük Nuri Camisi ile birlikte minaresini havaya uçurduğu bildirildi.

Musul Operasyonlar Komutanlığında görevli Korgeneral Abdulemir Yarullah tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Güçlerimiz 50 metre uzaklıktayken terör örgütü DEAŞ, Musul'daki tarihi Büyük Nuri Camii ve onun Minaresini patlatarak havaya uçurdu." ifadesini kullandı.

Söz onusu DEAŞ'ın eylemini "Büyük suç" olarak nitelendiren Yarullah, güvenlik güçlerinin camiye doğru ilerlemesinin sürdüğünü aktardı.

Musul'daki Büyük Nuri Camii, Haziran 2014'te DEAŞ'ın kenti ele geçirdiği sırada örgütün elebaşı Ebubekir Bağdadi'nin hilafeti ilan ettiği merkez olarak biliniyor. Caminin bulunduğu mahalle de Büyük Camii Mahallesi adını taşıyor.

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