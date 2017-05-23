DAEŞ operasyonunda 8 tutuklama

Sakarya'da DAEŞ terör örgütüne katılmak isteyen 8 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sakarya'da DAEŞ terör örgütüne katılmak isteyen 8 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Edinilen bilgilere göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca DAEŞ terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Operasyonlar kapsamında fiziki ve teknik takipler neticesinde DAEŞ silahlı terör örgütü adına Sakarya'da faaliyetlerde bulundukları, çatışma bölgelerine gitme arayışında oldukları belirlenen ve Türk vatandaşı olan 8 şüpheli Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerince ikametlerine yapılan operasyonla gözaltına alındı. 8 şüpheli sabah çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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