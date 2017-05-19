DAEŞ çoluk çocuk demeden katliam yaptı: 52 ölü 100 yaralı

Terör örgütü sözde Irak Şam ve İslam Devleti, Suriye'de yeni bir katliam yaptı. Katliam, Suriye'nin Hama eyaletine bağlı Salamiyeh şehrine 17 kilometre uzaklıkta bulunan Akareb al Safiyeh köyünde yaşandı.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın bildirdiğine göre, IŞİD'liler, ordu ve yardımcı kuvvetler köye gelmeden önce, köyde bulunan evlerin büyük bölümüne saldırdı.

Yerel kaynakların bildirdiğine göre, IŞİD'li teröristler, çok sayıda köylüyü öldürüp, yaraladı. Salamiyah Hastane Başkanı Nofal Safar, hastaneye 52 cesedin ulaştığı, bunlardan 15'inin çocuk cesedi olduğunu söyledi. Çocukların 3 ile 13 yaşları arasında olduğunu da ekledi. Safar, hastaneye 100 civarında yaralının ulaştırıldığı, yaralıların da çoğunun çocuk ve kadın olduğunu sözlerine ekledi.

Hastane yetkililerinden elde edilen bilgilere göre ise, köyde katledilen aralarında kadın ve çocukların da olduğu 20 kişinin kafası kesilerek öldürülmüş, kol ve bacakları kesilmiş.

Yaralılardan 40'ının Salamiyah Ulusal Hastanesi'ne, 5'inin ise Hama'da bulunan hastanelere gönderildiği ifade edildi.

Suriye Ordusu ve yardımcı kuvvetlerle, Akareb el Safiyah köyüne güneyden girmeye çalışan IŞİD teröristleriyle çatışma yaşandı. Çatışmalarda çok sayıda teröristin öldürüldüğü, bir bölümünün ise, el Badia çölüne doğru kaçtığı belirtildi.