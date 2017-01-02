02.01.2017 23:12 Daçka Aslan'ı devirdi

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Galatasaray Odeabank, sahasında ağırladığı Darrüşafaka Doğuş'a 72-87 mağlup oldu. Daçka bu sonuçla ligde 9. galibiyetini elde etti. Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Galatasaray Odeabank, sahasında ağırladığı Darrüşafaka Doğuş'a 72-87 mağlup oldu. Daçka bu sonuçla ligde 9. galibiyetini elde etti.



Salon: Abdi İpekçi

Hakemler: Yener Yılmaz x, Ahmet Ersan Ergüler x, Önder Yılmaz x

Galatasaray Odeabank: Micov xxx 17, Fitipaldo x, Tyus xx 2, Can xx, Schilb xxx 16, Pleiss xxx 18, Sinan xxx 11, Diebler xx 6, Göksenin xx 2

Başantrenör: Ergin Ataman

Darrüşafaka Doğuş: Wilbekin xx 13, Mehmet x 2, Birkan xxx 13, Semih xxx 10, Wanamaker xxx 15, Moerman xx 13, Anderson xxx 15, Zizic x 4

Başantrenör: David Blatt

1. Periyot: 22-18 (Galatasaray Odeabank lehine)

Devre: 40-38 (Galatasaray Odeabank lehine)

3. Periyot: 56-62 (Darrüşafaka Doğuş lehine)

5 faul alan: Jon Diebler (Galatasaray Odeabank)



