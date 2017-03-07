Çuvalla birlikte oyun salonunun ortasına düştü

Tokat'ta bir Suriyelinin oyun salonunun çatısından aşağı soğan çuvalı ile düşmesi anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Tokat'ta bir Suriyelinin oyun salonunun çatısından aşağı soğan çuvalı ile düşmesi anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Semerkant Mahallesinde sabah saatlerinde bir lokantaya soğan taşıyan Suriyelinin yolunu karıştırıp oyun salonunun çatısından içeriye ışık girmesi için konulan şeffaf malzemeye basarak karşıya geçmek istemesi kazayla sonuçlandı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Suriyeli gencin yaklaşık 3 metre yükseklikten içeri düşmesi yer aldı. Oyun salonundaki bir koltuğun üzerine soğanla birlikte düşen şahsın olayın şokunu bir süre atlatamadığı görüldü. Kameralara ayrıca iş yeri çalışanın bir süre sonra içeri girerek karşılaştığı manzara sonrasında Suriyeli gençle arasında yaşanan diyalog yansıdı. Kazayı hafif yaralı olarak atlatan Suriyeli ise soğan çuvalını alarak salondan ayrıldı.

Oyun salonu çalışanlarından Murat Yıldırım, iş yerinde temizlik yaptıktan sonra ses duyarak alt kata indiğinde Suriyeli'nin aşağıya düytüğünü gördü. Suriyeli gencin adresi şaşırması sonucu soğan çuvalı ile birlikte çatından düştüğünü tahmin ettiklerini ifade eden Yıldırım, "Kendisi ile konuşmak istedim bana soğan, soğan diyebiliyordu. Tavanda soğanla bir kişinin içeri düşmesi oldukça ilginç" dedi.

(Nurhan İçmez / İHA)