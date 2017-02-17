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Çürük mandalina kavgası karakolda bitti
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Çürük mandalina kavgası karakolda bitti

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde pazardan aldığı mandalinaların çürük çıktığını iddia eden müşteri ve pazarcılar arasında çıkan kavga karakolda bitti. Hastaneden darp raporu alan iki taraf da birbirinden şikayetçi oldu.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde pazardan aldığı mandalinaların çürük çıktığını iddia eden müşteri ve pazarcılar arasında çıkan kavga karakolda bitti. Hastaneden darp raporu alan iki taraf da birbirinden şikayetçi oldu.
Olay, dün İzmit Anıtpark mevkiinde bulunan ve kentin en büyük semt pazarlarından biri olan Perşembe pazarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşi ve oğlu ile birlikte semt pazarına giden Muammer Yılmaz, Abdulgani Doğan'a ait tezgahtan mandalina almak istedi. Poşetin içinde çürük mandalina olduğunu iddia eden Muaammer Yılmaz, Abdulgani Doğan ile sözlü olarak tartışmaya başladı. Bu sırada Yılmaz'ın oğlu Habib Yılmaz da babası ile pazarcının tartıştığını görünce tartışmaya dahil oldu. Tartışmanın büyümesi üzerine mandalina tezgahındaki bıçağı alan Habib Yılmaz, pazarcıların üzerine yürüdü.

MANDALİNA KAVGASINDA BIÇAKLAR ÇEKİLDİ
Bıçak çekildiğini gören diğer pazar esnafının da olaya karışması sonrasında büyüyen arbedede çeşitli yerlerinden yaralananlar, hastaneye giderek tedavi oldu. Tedavilerinin ardından darp raporu alan taraflar karakola giderek birbirinden şikayetçi oldu.

"EŞİMİ DARP ETTİLER"
Çürük mandalinaya itiraz ettiği için oğlu, eşi ve kendisinin darp edildiğini iddia eden Muammer Yılmaz, "Perşembe pazarına gittik ve mandalina almak istedim. Pazarcıya 'Bana 2.5 kilo mandalina ver ama çürük verme' dedim. Aldığım poşeti açtığımda çürüktü. Ben de 'Çürük mala neden para vereyim' dedim o arada bana küfür ettiler. Hanım ve oğlum yanımda. Küfür ederek 8 kişi bizi darp ettiler. Hanımın gözlüğünü kırdılar, çocuğumu dövdüler. 'Kadına şiddete karşıyız' diyorlar, kadını döven adamlar dışarıda neden geziyor. Karakola gittik şikayetçi olduk adamların ifadesini alıp serbest bıraktılar" dedi.

"BIÇAKLA SALDIRIP KÜFÜR EDİNCE OLAY BU HALE GELDİ"
Arbedede müşterinin elindeki bıçağı almaya çalışırken elinden yaralanan pazar esnafı Abdülgani Doğan ise iddiaları kabul etmeyerek, "Benden mandalina istedi. Önceki hafta çürük mandalina aldığını söyleyince ben de bir tane açtım kendisine yedirdim. Beğendiğini söyleyince ben de 2 kilo verdim. Sonra parasını vermeden bıraktı tezgaha gitti. Bir şey demedik biz de. Almayabilir, normaldir. Peşinden bir sürü laf saydı. Olayı kızıştırmak için bir sürü laf söyledi. Yanındaki oğlunu da tahrik etti. Ondan sonra oğlu tezgahtaki bıçağı aldı. Ben de bıçağı almaya çalışırken elimi kestim. Diğer arkadaşlarımız bıçağı aldı. Bıçağı aldıktan sonra yine gidebilirsiniz dedik kendilerine. Buna rağmen yine küfür edince bu olay yaşandı" diye konuştu.

"KESİNLİKLE BAYANI DAR ETMEDİK"
Müşterinin eşinin darp edildiği iddialarını da kabul etmeyen Doğan, "Mümkün değil. Ben kendisine her zaman anne diye hitap ettim. Kesinlikte ağır bir ithamda bulunulmamış ve darp edilmemiştir. Bir yanlış yapılmadı kendisine. Yapılsa zaten ben karşı gelirdim" şeklinde konuştu.
Öte yandan arbedede yaralanan iki taraf da aldıkları darp raporlarıyla birlikte karakola giderek birbirlerinden şikayetçi oldular. İfadeleri alınan taraflar daha sonra serbest bırakılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
(Gürcan Yılmaz/İHA)

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