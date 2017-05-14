Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Cumhuriyet'ten afiş skandalı: Photoshop'lu yalan haber
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Cumhuriyet'ten afiş skandalı: Photoshop'lu yalan haber

Cumhuriyet gazetesi, İBB tarafından duyurulan İbn Haldun Üniversitesi'nin açılış afişinin manipüle halini yayınlayarak haber yaptı.

Her zaman basın özgürlüğünden bahseden ve Atatürk'ün gazetesi olmakla övünen Cumhuriyet gazetesi yeni bir yalan habere imza attı.

CUMHURİYET'İN AFİŞ YALANI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İbn Haldun Üniversitesi'nin 20 Mayıs'ta yapılacak açılış törenini duyuran afişleri şehrin çeşitli noktalarına astı. Cumhuriyet gazetesi afişin üzerinde hata olduğunu iddia ederek afişlerde "İbn Haldun Üniversitesi" yerine "İbne Haldun Üniversitesi" yazıldığını öne sürdü.

13_1943

PHOTOSHOP İLE AFİŞ MANİPÜLE EDİLDİ

Oysaki 'İbn Haldun Üniversitesi açılış töreni' yazısının yer aldığı afişin görüntüsünün, photoshop programı ile değiştirildiği ve orijinal metne harf eklemesi yapıldığı ortaya çıktı.

İBB AÇIKLAMA YAPTI

İBB'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "İbn Haldun Üniversitesi açılış duyurusu fotoşop ile değiştirilerek sosyal medyada servis edilmiştir" ifadesi kullanıldı.

FOTOĞRAF: Afişin orijinal hali

123_4493

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Trabzon'da trafik kazası: 6 yaralı
Kaynak'tan hahambaşına özel tebrik
'Hedefimiz Süper Lig'de kalıcı olmak'
'Bireysel yetenekle işi bitirdik'
Cumhuriyet'ten afiş skandalı: Photoshop'lu yalan haber
Yemen'de koleras salgınında 155 ölü
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
'Gönüllü müezzin yardıma muhtaç kadınlarla para karşılığı camide ilişkiye girdi'
'Gönüllü müezzin yardıma muhtaç kadınlarla para karşılığı camide ilişkiye girdi'
ABD duyurdu: DEAŞ ve YPG Tabka barajı için anlaştı!
ABD duyurdu: DEAŞ ve YPG Tabka barajı için anlaştı!
Konya'da otobüs devrildi, yaralılar var... Yolcular uyarmış!
Konya'da otobüs devrildi, yaralılar var... Yolcular uyarmış!
Çin'den 'Kuşak ve Yol'a 79 milyar dolarlık dev mali destek
Çin'den 'Kuşak ve Yol'a 79 milyar dolarlık dev mali destek
Trafik ve HGS cezalarında yeni dönem bakan açıkladı
Trafik ve HGS cezalarında yeni dönem bakan açıkladı
Muğla'daki kazada hayatını kaybedenler uğurlanıyor
Muğla'daki kazada hayatını kaybedenler uğurlanıyor
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Trabzon'da trafik kazası: 6 yaralı
Trabzon'da trafik kazası: 6 yaralı
Kaynak'tan hahambaşına özel tebrik
Kaynak'tan hahambaşına özel tebrik
'Hedefimiz Süper Lig'de kalıcı olmak'
'Hedefimiz Süper Lig'de kalıcı olmak'
'Bireysel yetenekle işi bitirdik'
'Bireysel yetenekle işi bitirdik'
Cumhuriyet'ten afiş skandalı: Photoshop'lu yalan haber
Cumhuriyet'ten afiş skandalı: Photoshop'lu yalan haber
Yemen'de koleras salgınında 155 ölü
Yemen'de koleras salgınında 155 ölü
Galatasaray, Gaziantep deplasmanında kazandı! 2-1
Galatasaray, Gaziantep deplasmanında kazandı! 2-1
Eskişehir'de feci kaza: 2 ölü, 7 yaralı
Eskişehir'de feci kaza: 2 ölü, 7 yaralı
İstanbul'da polis şüpheli kovalamacası: 2 yaralı
İstanbul'da polis şüpheli kovalamacası: 2 yaralı
Adıyaman'da 2 kardeşin cesedi bulundu
Adıyaman'da 2 kardeşin cesedi bulundu
Hatıra olarak stadının kale direğini aldılar
Hatıra olarak stadının kale direğini aldılar
Trafik kazası meydan kavgasına döndü
Trafik kazası meydan kavgasına döndü

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English