16.01.2017 16:27 'Cumhuriyet tarihinin en büyük...'

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, anayasa değişikliği teklifinin Cumhuriyet tarihinin en büyük reform denemelerinden biri olduğunu ifade etti. AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, anayasa değişikliği teklifinin Cumhuriyet tarihinin en büyük reform denemelerinden biri olduğunu ifade etti.

Turan, yaptığı yazılı açıklamada, "Türkiye büyük bir dönüşüm sürecinden geçiyor. Mevcut yönetim sistemimiz, birçok krizin kaynağı oldu. Bürokratik vesayetin bu kadar güçlenmesinin, yönetim krizlerinin olmasının temel nedeni, yürütmede ikiliğe neden olan şu anki yönetim sistemimizdir. Milli irade gerçek anlamıyla ne yaşamaya ne de yürütmeye yansıyor. Gündemimizde olan Cumhurbaşkanlığı sistemi, bu krizlerin yaşanmasını engelleyecek ve istikrarlı bir yönetimin kurulmasına olanak sağlayacak niteliktedir" dedi.

Anayasa paketinin sadece Cumhurbaşkanlığı sistemi ile anılmasının eksiklik olacağını dile getiren Turan, bunun kapsamlı bir demokratik reform paketi olduğunu kaydetti. Askeri yargının kaldırılması, seçilme yaşının 18'e indirilmesi örneğini veren Turan, "Anayasa paketi, AK Parti'nin 2002'den bu yana sürdürdüğü sessiz devrimin bir devamı niteliğindedir. Askeri mahkemelerde sivillerin yargılanması usulünü daha evvel AK Parti kaldırdı. Yine aynı şekilde askerlerin sivil mahkemelerde yargılanmasının yolunu da AK Parti açtı. Bugün bunu bir adım ileri taşıyoruz ve askeri mahkemeleri tamamen kaldırıyoruz. Bu şekilde yargı alanında teklik sağlanacak. Yine aynı şekilde, HSYK'nın mevcut yapısı birçok eleştiriye neden oluyordu. HSYK seçimleri, siyasal çekişmelere sahne olduğu için herkes tarafından eleştiriliyordu. Yeni düzenlemeyle HSYK demokratik bir tarza bürünecek. HSYK üyelerini Meclis ve Cumhurbaşkanı seçecek. Üstelik Meclis'in seçeceği üye sayısı daha fazla olacak. Gençlerimize seçilme yolunu açıyoruz. Daha evvel 25'e indirdiğimiz seçilme yaşını 18'e indiriyoruz" ifadelerine yer verdi.

İkinci turdaki oylamanın da ilk turdakine benzer bir sonuç ortaya çıkaracağını belirten Turan, AK Parti milletvekillerinin imza verdikleri teklife firesiz bir şekilde oylarıyla yine sahip çıkacaklarını kaydetti.



