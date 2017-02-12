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'Cumhuriyet hiç kimsenin babasının malı değildir'
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'Cumhuriyet hiç kimsenin babasının malı değildir'

Adalet bakanı Bekir Bozdağ, 'Cumhuriyet hiç kimsenin babasının malı değildir. Cumhuriyet 80 milyon Türk milletinin ortak değeridir' dedi.

Adalet bakanı Bekir Bozdağ, "Cumhuriyet hiç kimsenin babasının malı değildir. Cumhuriyet 80 milyon Türk milletinin ortak değeridir" dedi.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşen İl Başkanlığı Danışma Kurulu toplantısına Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın yanı sıra İl Başkanı Kadem Mete, Muğla Milletvekilleri Hasan Özyer, Nihat Öztürk, ilçe başkanları, belediye başkanları ve partililer katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Bozdağ, Türk milletinin 15 Temmuz gecesi büyük bir sınav verdiğini belirterek, "15 Temmuz darbe girişimi karşısında Türk halkının ortaya koyduğu irade dayanışma ve birlikteliği dünyanın başka bir ülkesinde halk ortaya koymuş olsaydı Amerika'da, Avrupa'da dünyanın başka demokratik ülkelerinde bu halkı övmek için liderler yarışa girerlerdi. Devletlerin en büyük insan hakları nişanlarını, demokrasi nişanlarını, devlet nişanlarını, milli irade nişanlarını ve onur madalyalarını vermek için sıraya girerlerdi. Ama dikkat edin mesele Türk olunca, Türk milleti olunca, Türkiye olunca ağızlarından yalan yanlış kısık sesle bir takdir ifadesi çıktı, arkasından teröristlerin hali nice diye sormaya başladılar. Ben buradan bütün dünyaya sesleniyorum. Türk halkının demokrasiye olan inancını ve sahipliğini, Cumhuriyeti ölümüne muhafaza ve müdafaa edişini, hukuka bağlılığını, milli iradesine sonuna kadar sahip çıkışını siz görseniz ne yazar görmeseniz ne yazar" dedi.

"HESAPLARINI SORMAK BİZİM NAMUS BORCUMUZ"
Bakan Bozdağ, saklanan ve yurt dışına kaçan terör örgütü mensuplarına seslenerek, "Cumhuriyetin başında Anadolu'nun dört bir yanı işgal edildi. Ve yıllar yılı süren savaşlar halkı bitap düşürdü. Atatürk Anadolu'ya çıktı ve bu millet Atatürk'ün arkasına düştü, Anadolu'yu düşmana dar etti. Onları denize döktü, Cumhuriyeti kurdu. Şimdi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında da bu millet yüz sene sonra yeniden bir ve beraber oldu. Ve darbecilere Türkiye'yi dar etti. Saklanan Fethullahçı terör örgütlerine ve diğer terör örgütlerine, darbecilere ve yurt dışına kaçanlara buradan sesleniyorum. Nereye saklanırsanız saklanın, nereye kaçarsanız kaçın sizi arayıp bulmak milletin yargısının önüne çıkarmak, bu aziz millete ve devlete yaptıklarınızın hesabını bir bir sormak bizim namus, şeref borcumuzdur. Hangi ülke sizi himaye ederse etsin kaçış yok. Türkiye'ye ihanet ettiniz diye Türkiye'de yüzlerce insanı şehit ettiniz diye 2 bin 194 vatandaşımızı yaraladınız, gazi yaptınız Türk milletine, Türk devletine kötülük yaptınız diye Türkiye'nin düşmanları sizi kanatları altına alsalar da bu kanatların altında bulacağız sizi. Yargının önüne mutlaka çıkaracağız. Bugün bunu yaptık yapıyoruz. Sizlerle ilgili bugün olmazsa yarın, yarın olmazsa bir gün bunu mutlaka yapacağız ama intikamla, kin ve nefretle değil hukukla, adaletle gereğini yapacağız" diye konuştu.

"KİMSE CUMHURİYET'İN MUHAFIZLIĞINA SOYUNMASIN"
Türkiye'nin 15 Temmuz'da tarihi bir dönüm noktasını yaşadığına dikkati çeken Bakan Bozdağ, "Artık bu ülkede kimse kendisini Cumhuriyetin yegâne muhafızı, Cumhuriyeti bir azınlığın mülkiyetinde görmemelidir. Cumhuriyet hiç kimsenin babasının malı değildir. Cumhuriyet 80 milyon Türk milletinin ortak değeridir. Ezan, bayrak, vatan, kuran, devlet, demokrasi gibi Cumhuriyet'te aziz Türk Milleti'nin ortak bir değeridir. Bundan sonra kimse Cumhuriyetin muhafızlığına soyunmasın. Cumhuriyet muhafızları burada, Cumhuriyet muhafızı millettir. Tarihi bir dönemeci birlikte geçiyoruz. Türkiye'de hükümet sisteminin değişmesinden rahatsız olanlar milletin temsilcilerini millete götürüp milletin kararını savunalım dedikleri anayasa değişiklikleri için karalama kampanyası içerisine girdiler. Çok net söylüyorum ana muhalefetin lideri, sözcüleri dahil bazen abartıyorlar. Milletin gözünün içine baka baka yalan söylüyorlar. Bunu söylemek boynumuzun borcu. Yalan söyleyene yalan söylüyorsun demek ahlaksızlık değildir. Ahlaksızlık olan yalan söylemektir. Sen yalan söylemiyor musun söylüyorsun o zaman ben de sana yalancı diyorum. Milletin iradesine gidenler millete doğruyu anlatmak zorundadır" şeklinde konuştu.
(Bekir Tosun / İHA)
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