Cumhuriyet Gazetesi önünde silah sesleri

İstanbul Şişli'de Cumhuriyet Gazetesinin binasının bulunduğu bölgeden taksiyle geçen bir şahıs havaya rastgele 2 el ateş etti. Maganda kurşunlarından bir tanesi Cumhuriyet Gazetesinin karşısındaki duvara isabet etti. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

İstanbul Şişli'de Cumhuriyet Gazetesinin binasının bulunduğu bölgeden taksiyle geçen bir şahıs havaya rastgele 2 el ateş etti. Maganda kurşunlarından bir tanesi Cumhuriyet Gazetesinin karşısındaki duvara isabet etti. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Olay, Şişli'de Cumhuriyet Gazetesi binasının önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah 06.45 sıralarında gazetenin önünden taksiyle geçen bir şahıs havaya rastgele ateş 2 el etti. Maganda kurşunlarından bir tanesi Cumhuriyet Gazetesi'nin karşısında bulunan duvara isabet etti.

Polis ekipleri olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Gazete binasında bulunan güvenlik kamerası görüntülerini de alan ekipler etrafa ateş eden şahısla ilgili arama çalışması başlattı.

Olay yaşandığı sırada çevrede bulunan bir vatandaş, "Sabah öyle bir 2 el silah sesi geldi. Ben çocuklar kuru sıkı atıyor zannettim. Cumhuriyet Gazetesine yakın bir yerden geldi ses. Galiba taksideydi. Yaralı falan yok tamamen boşa attılar" dedi.

Polisin olayla ilgili incelmeleri devam ediyor.

(Murat Horoz/İHA)